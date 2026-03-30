Vodafone suministrará e instalará contadores inteligentes en la provincia por 3,2 millones

Lunes, 30 Marzo 2026 12:11

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha adjudicado de forma definitiva el contrato de suministro e instalación de registradores de datos, contadores de agua con telecomunicación NB-IOT y servicios de telecomunicaciones y telelectura automática a la empresa Vodafone España SAU.

Lo ha hecho por un importe de 3.220.463,16 euros, al ser la empresa que presentó la oferta económicamente más ventajosa de las tres que concurrieron.

La adjudicación se aprueba definitivamente después de que la empresa justificara con informe técnico su propuesta económica y fuera valorada con informe positivo por parte de los técnicos de la Diputación provincial, por lo que volvió a la mesa de contratación y a Junta de Gobierno para su aprobación final.

El objetivo de este servicio es mejorar la eficiencia y el control del agua en el medio rural, mediante la implantación de contadores inteligentes y monitorización en tiempo real en las zonas rurales de la provincia, dentro del proceso de digitalización del ciclo integral del agua financiado PERTE del Agua.

Este contrato permite avanzar en el proceso de digitalización del ciclo integral del agua en más de un centenar de municipios de la provincia, incorporando sistemas de lectura remota y monitorización en tiempo real que mejorarán la eficiencia del servicio, facilitarán la detección temprana de fugas y optimizarán la gestión de los recursos hídricos.

Esta actuación está financiada con cargo a fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, lo que permitirá seguir

impulsando la modernización de las infraestructuras hidráulicas en el medio rural y reforzar la sostenibilidad y la calidad del servicio prestado a los vecinos.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración con el Club Deportivo Balonmano Ágreda dotado con 7.500 euros para financiar la organización del Torneo Nacional de Balonmano Villa de Ágreda, aparte del convenio anual de apoyo al Club que se mantiene en 15.000 euros.

También se ha aprobado un nuevo convenio con la residencia de la Tercera Edad Nuestra Señora de la Vega de Serón de Nágima, por un periodo de cuatro años, para el alojamiento y atención integral de una plaza de residente por un importe de 1.041,08 euros, en su condición de válido.

CAEP

La Junta de Gobierno también aprueba la aportación al CAEP para el ejercicio 2026, la cantidad de 135.000 euros para gastos corrientes con cargo a la partida presupuestaria y anticipar el 50 por ciento de la cantidad consignada para el ejercicio 2026, que importa 67.500 euros, así como abonar el 50% restante una vez justificado el primer semestre de 2026.

La Junta de Gobierno Local ha dado cuenta de once sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal de Instancia de Soria que desestima íntegramente las demandas interpuestas por 11 trabajadores que superaron el proceso de estabilización ordinaria y obtuvieron plaza definitiva, pero alegaron el cobro económico que les correspondía de indemnización por el despido de su contrato anterior.

El Juzgado sentencia que no se contempla ningún tipo de indemnización para las personas que pasan a la condición de fijos o que adquieren la condición de funcionarios tras la superación del proceso selectivo. La sentencia es recurrible en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.