ASDEN advierte de macroproyecto híbrido eolico y fotovoltaíco en zona de Tiermes

Sábado, 28 Marzo 2026 14:42

Asden-Ecologistas en Acción ha advertido que el MITECO ha puesto en su página web a información pública hasta el 30 de marzo el trámite inicial ambiental para definir el alcance del Estudio de Impacto Ambiental para su posterior Evaluación y Autorización de un gran parque eólico y fotovoltaico que afecta al sur de la provincia de Soria.

A lo largo de todo extremo sur-oeste de la provincia de Soria se pretende instalar 49 aerogeneradores de grandes dimensiones, así como 161 hectáreas de placas solares; y una línea de alta tensión aérea de 24 kilómetros de longitud que afecta a los municipios segovianos de Ayllón, Lagunilla, Maderuelo; y a los burgaleses de La Vid, así como al soriano de Castillejo de Robledo y Langa de Duero.

Su potencia (575 MW) será casi la mitad de la potencia eólica total aproximada instalada ahora en la provincia de Soria. (263 MW -megavatios-)

La documentación del proyecto, denominado Proyecto Híbrido “Liceras”, promovido por la empresa Eólica Navarra S.L.U. consiste en una variada cartografía y en una memoría descriptiva, de cuya lectura ASDEN saca las siguiente información:

El proyecto "Liceras" no es una instalación convencional, sino un complejo híbrido de grandes dimensiones que integra energía eólica, solar fotovoltaica y almacenamiento por baterías (BESS). La infraestructura se extiende sobre una superficie de afección de aproximadamente 7.600 hectáreas, afectando a términos municipales de la provincia de Soria, y secundariamente a los de Segovia y Burgos.

Componentes técnicos destacados

Según la documentación técnica analizada, el complejo contará con una capacidad total de 575,73 MW, desglosados de la siguiente manera:

Módulo Eólico: Instalación de 49 aerogeneradores de 7,5 MW de potencia cada uno (cada uno equivale a 9 aerogeneradores de los actuales de la Sierra de Pela, y el conjunto equivalen a 409 aerogeneradores). La altura de su fuste es de 110 metros y 201 m incluidas las palas, sumando una potencia de 367,5 MW que se ubican a lo largo de todo el municipio de Tiermes y de Liceras, y secundariamente en el de San Esteban de Gormaz (localidades de Quintanas Rubias de Arriba, Torremocha de Ayllón y Torraño)

Módulo Fotovoltaico: Una planta solar compuesta por 016 fotovoltaicos, con una potencia de 184,8 MW. que ocupan 161 hectáreas, localizada en los municipios de Liceras y Montejo de Tiermes.

Un sistema de baterías con capacidad de 23,43 MW, en Cuevas de Ayllón

Infraestructura Eléctrica: El proyecto requiere la construcción de cinco subestaciones eléctricas (SET Elevadora I, II, III, IV y SET Colectora) y una red de líneas de evacuación de alta tensión aérea (66 kV y 220 kV) de 24 km de longitud que conectará con la red de transporte en la SET Zuzones 400 kV (REE), que pasa por Ayllón, Lagunilla, Maderuelo, Castillejo de Robledo, Langa de Duero, y la Vid y Barrios.

Impactos ambientales a considerar

Aunque el promotor presenta el proyecto como una medida necesaria para la descarbonización y la transición energética, resulta que lo ubican donde menos rechazo social puede haber y alejados de los centros de consumo de las grandes poblaciones.

Para ASDEN, su ubicación y la gran dimensión del proyecto conlleva impactos significativos que deben ser evaluados con rigor:

Ocupación del Territorio: La transformación de 7.600 hectáreas supone una alteración profunda de los usos del suelo, afectando principalmente a terrenos de los municipios de la zona sur de Soria y el nordeste de Segovia.

Impacto Paisajístico y de Obra Civil: La instalación de 49 aerogeneradores de gran potencia (equivalente a de los antiguos de ) y miles de paneles solares, junto con la red de viales, cimentaciones y subestaciones, modificará permanentemente el paisaje rural y natural de gran singularidad.

Fragmentación de Hábitats: La construcción de kilómetros de líneas eléctricas de evacuación y vallados perimetrales (se han identificado al menos siete zonas de vallado distintas en el proyecto) puede generar efectos de barrera para la fauna local.

En la zona hay una interesante población de aves rapaces, así como de esteparias las cuales no están bien reconocidas en las cartografías de la JCyL en la que se analiza la afección de los parques eólicos para las aves planeadoras.

El valor natural y cultural de la Zona hizo que hace más de 20 años con el proyecto LIFE VALLE DE TIERMES-CARACENA de la Asociación de amigos del Museo de Tiermes que elaboraron un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales con el objetivo de declarar la zona como parque natural. Algo que fue rechazado por la Junta de CyL. Tales valores deberían limitar en gran medida este proyecto, ya que su ejecución supondrá la desaparición de poder declarar la zona como Parque Natural, y los beneficios que ello conllevaría frente a este tipo de proyectos energético industriales que en la provincia de Soria no han contribuido a asentar población.

ASDEN va a presentar alegaciones en esta fase preliminar de consultas potestativas con objeto de que se eliminen aerogeneradores de las áreas más sensibles y se hagan los estudios con la calidad adecuada para valorar correctamente los impactos que van a generar, en especial: sobre la avifauna y sobre el paisaje. Además; anima a toda la población local a que presente y aporte información sobre sus impactos para que los mismos aparezcan en el Estudio de Impacto Ambiental y sean valorados correctamente.

En este proyecto, así como en otros tramitados por el MITECO, el procedimiento de participación ciudadana ofrece una información cartográfica en formato digital que facilita conocer su ubicación y afecciones; algo que no hace la JCyL a pesar de que se le ha reclamado en muchas ocasiones.

Por otro lado; llama la atención que ningún organismo público ni ayuntamiento haya informado de la existencia de este proyecto y de su fase de participación pública.

Ver mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1kKV7Me6fO1isjVHbaIN4Rj9s0C25nH8&ll=41.59758852558708%2C-3.438121500000002&z=10

Plazo de alegaciones y aportaciones: hasta 30 de marzo de 2026

Acceso a la documentación: https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navSabiaDestacados