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Programa de la Semana Santa en San Esteban de Gormaz

San Esteban de Gormaz ya tiene lista su programación para la Semana Santa 2026, una celebración que este año vuelve a estar marcada por la solemnidad de la Cofradía de la Vera Cruz, la más antigua de la provincia de Soria.

Los actos religiosos y procesiones se desarrollarán desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril, ofreciendo momentos de recogimiento y encuentro para vecinos y visitantes.

Programación:

Domingo de Ramos (29 de marzo): Procesión de Ramos y Santa Misa (11:30 h).

Miércoles Santo (1 de abril): Tradicional Vía Crucis de los Quintos (20:30 h, desde San Miguel).

Jueves Santo (2 de abril): Misa de la Cena del Señor (19:30 h) y Hora Santa (22:00 h).

Viernes Santo (3 de abril): Santos Oficios (19:30 h) y la solemne Procesión del Santo Entierro (22:00 h).

Domingo de Resurrección (5 de abril): Procesión de El Encuentro y Misa Solemne (11:30 h).

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