Diputación se suma a Asociación de Consorcios y Servicios de Extinción de Incendios de España

Viernes, 27 Marzo 2026 14:21

La Comisión de Personal de la Diputación de Soria ha dictaminado esta semana favorablemente, por unanimidad, la adhesión de la institución provincial a la Asociación de Consorcios y Servicios de Extinción de Incendios de España (CONBE).

El diputado responsable José Antonio de Miguel ha explicado que esta asociación engloba a 28 diputaciones y ayuntamientos de todo el país y que ofrece servicios que pueden ser de gran utilidad para el parque de bomberos provincial, con la impartición de cursos específicos, la representatividad ante Europa, su papel reivindicador ante los seguros, así como la unificación de criterios establecidos.

La cuota de ingreso son 4.000 euros y la cuota anual está estipulada en 6.000 euros.

La decisión final será tomada en el próximo pleno que celebre la institución provincial que será el próximo viernes, diez de abril, ya que el primer viernes de mes es festivo.

En la Comisión también se ha dado cuenta de la aplicación de la sentencia del Supremo sobre la prestación de servicios profesionales en festividades o periodos nocturnos que suele generar el derecho al cobro de determinados complementos o pluses.

La sentencia declara el derecho del demandante a percibir la retribución por días festivos y nocturnidad durante los períodos de vacaciones, situaciones de incapacidad temporal, días de libre disposición y demás permisos retribuidos. Asimismo, declara los efectos retroactivos del anterior pronunciamiento.

La Diputación reconoce de oficio a todos los trabajadores afectados, el abono de los festivos y noches generados en los periodos de IT y vacaciones, con efectos del 01/04/2026, aplicándolo de forma retroactiva un año detrás de dicha fecha.

A los trabajadores que han presentado reclamación se les abonará desde la fecha de la reclamación con un año de retroactividad. El abono se realizará sobre los festivos y noches que a cada trabajador le correspondan en planilla, no la media del periodo.

Por último, también se ha dado cuenta en la Comisión de Personal de la dación de cuenta de la Oferta de Empleo Público de la Diputación provincial que abarca desde el año 2022 hasta el año 2026, que se aborda después de haber llevado a cabo el proceso de estabilización que ha beneficiado a 117 trabajadores de la institución provincia.