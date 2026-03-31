Deporama Eventos realizará "Desafío Celtiberia Soriana” por 82.885 euros

Martes, 31 Marzo 2026 09:57

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la adjudicación del contrato de servicios para la organización, planificación, promoción y ejecución integral del evento deportivo de bicicleta todo terreno (BTT) y gravel “Desafío Celtiberia Soriana”.

La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana, cuenta con un presupuesto base de licitación de 93.170 euros y el contrato ha quedado adjudicado por 82.885 euros a Deporama Eventos, empresa soriana cuya oferta obtuvo la mejor relación calidad-precio.

El anuncio precisa que el expediente, tramitado por procedimiento abierto simplificado, recibió tres ofertas, todas ellas presentadas por pequeñas y medianas empresas.

La resolución de adjudicación se adoptó el 23 de marzo y la formalización del contrato deberá realizarse por vía electrónica dentro de los 15 días hábiles siguientes a la remisión de la notificación.

Esta actuación forma parte del PSTD Celtiberia Soriana, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y de los fondos Next Generation EU.

El contrato se integra en la Actuación 14 del plan, dedicada a promoción y posicionamiento turístico, y se apoya en la Actuación 2, centrada en la creación de itinerarios ciclistas. El objetivo pasa por convertir esa red en un producto turístico especializado, capaz de atraer visitantes, prolongar estancias y generar actividad económica en el medio rural.

Desafío Celtiberia Soriana

El “Desafío Celtiberia Soriana” se plantea como una prueba que combina BTT, es decir, ciclismo de montaña, y gravel, modalidad que discurre por pistas de tierra, caminos y tramos de asfalto.

Ese formato resulta adecuado para una provincia como Soria, por la amplitud de su red de caminos y por la posibilidad de asociar deporte, naturaleza y patrimonio.

De acuerdo con el pliego técnico, el recorrido deberá aprovechar las rutas diseñadas para enlazar recursos celtibéricos y conectar sobre el terreno enclaves como Numancia, Tiermes y Uxama, además de otros recursos arqueológicos y centros de interpretación, bajo la marca turística “Soria es otra historia”.

La adjudicataria asumirá una organización integral del evento.

El contrato prevé la tramitación de permisos y autorizaciones, la contratación de seguros de responsabilidad civil y de accidentes y la redacción de un Plan de Seguridad y Emergencias coordinado con los servicios competentes.

También contempla cronometraje electrónico profesional, puntos de control, señalización específica, arcos de salida y meta, megafonía, vallado, avituallamientos, asistencia mecánica y asistencia sanitaria fija y móvil, además de un sistema de recogida de participantes en caso de abandono.

Junto al componente deportivo, el contrato incorpora una vertiente de promoción turística de alcance nacional.

La empresa adjudicataria deberá desarrollar una campaña de marketing y contenidos, generar un banco de imágenes profesional y producir varias piezas audiovisuales originales, entre ellas un vídeo previo, un vídeo corto posterior y un resumen final de la prueba, al menos en castellano e inglés.

El servicio también incluye la coordinación de una rueda de prensa previa, la elaboración de materiales para medios generalistas y especializados y la retransmisión en directo de la entrega de premios en el canal de YouTube de la Diputación, institución que ejecuta el PSTD Celtiberia Soriana a partir de la subvención del Gobierno de España.

La adjudicación de este contrato permite dar el siguiente paso en una de las líneas del PSTD Celtiberia Soriana que vincula movilidad ciclista, turismo de interior y puesta en valor del patrimonio histórico.

Tras la licitación publicada en diciembre, el procedimiento entra ahora en su fase definitiva para que el evento se celebre dentro del plazo de ejecución previsto, fijado en cuatro meses, y para que la red ciclista creada en el plan disponga de una prueba capaz de mostrar sobre el terreno el potencial turístico de la provincia.