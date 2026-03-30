La Junta licita proyectos para ampliar y reformar centro de Salud de Almazán

Lunes, 30 Marzo 2026 14:12

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Regional de Salud, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Almazán, por un importe de 326.700 euros (impuestos incluidos), sin financiación de fondos de la Unión Europea.

El plazo para la presentación de ofertas concluye el 6 de mayo de 2026.

Con la ampliación y reforma de este centro de salud mejorará el dimensionamiento en las áreas asistenciales de acceso y espacios administrativos, servicios, consultas, extracciones, Punto de Atención Continuada (PAC), unidades de apoyo de Enfermería especialista obstétrico-ginecológica, Trabajo Social y Unidad de Fisioterapia/ Rehabilitación. El presupuesto estimado de las obras objeto del proyecto básico y de ejecución supera los 3,2 millones de euros.

El proyecto implica un incremento de las prestaciones de la cartera de servicios de Atención Primaria en esta Zona Básica de Salud, que abarca 22 municipios y 57 localidades, y cuenta con un total de 6.741 tarjetas sanitarias.

El actual Centro de Salud de Almazán, tiene una superficie construida de 1.262 metros cuadrados y se ubica en la calle Ferial de Almazán.

Para llevar a cabo la intervención propuesta, se plantea la reforma del edificio existente y la ampliación prevista en la parcela adyacente de 900 metros cuadrados en la calle Tres cruces, actualmente utilizada como aparcamiento.

El plan funcional de la ampliación y reforma del Centro de Salud de Almazán contempla una superficie útil para el inmueble (sin considerar espacios de circulación y distribución) de 1.658 metros cuadrados útiles funcionales.

De esta forma, la infraestructura de Atención Primaria adnamantina contará con un vestíbulo dimensionado en función del uso previsto y del diseño del centro de salud; una zona de consultas que ocupará 647 metros cuadrados (Medicina de Familia y Comunitaria, Enfermería, Pediatría, Enfermería Pediátrica, consulta polivalente, sala de Técnicas y Curas, sala de Procedimientos Técnicos, aseos, sala de lactancia materna y sala de espera); zona de Extracciones; Área Administrativa; zona de Servicios; el Punto de Atención Continuada (PAC) dispondrá de 194 metros cuadrados; Unidades de Apoyo (consulta de Matrona, sala de usos múltiples, almacén, Trabajo Social y salas de espera); Unidad de Fisioterapia/Rehabilitación; Unidad de Salud Bucodental; Emergencias Sanitarias-Unidad de Soporte Vital Básico; y zona de Salud Pública.

Con las modificaciones del edificio existente y la ampliación se da respuesta a las necesidades actuales, para lo que se ha previsto una distribución que optimiza el uso del espacio, la funcionalidad de las instalaciones y la mejora de la accesibilidad de la población de la Zona Básica de Salud de Almazán.