Dos tramos "amigables" en procesiones de Semana Santa en Almazán

Martes, 31 Marzo 2026 10:01

La Banda Municipal de Música de Almazán, junto co las bandas de las cofradías adnamantinas, han establecido dos tramos amigables para las procesiones de Semana Santa.

Al igual que el año pasado, La Banda Municipal de Música, junto con las Bandas de las Cofradías de Almazán, han establecido dos tramos amigables para las procesiones del Miércoles Santo (plaza de San Pedro) y del Viernes Santo (plaza de Ramón y Cajal).

En estos dos tramos las bandas musicales tocarán en un volumen más bajo, para que las personas con sensibilidad a los sonidos altos, puedan disfrutar también de las procesiones.

Los tramos estarán delimitados con señales de color azul.