Almazán abre convocatoria de séptima edición de su concurso de Microrrelatos

Lunes, 30 Marzo 2026 07:30

El Ayuntamiento de Almazán ha renovado la convocatoria de su concurso de Microrrelatos que ya cumple su séptima edición.

Desde hoy está abierto el plazo de envío de microrrelatos en esta iniciativa ligada a la literatura que organiza el consistorio adnamantino.

Este concurso, que se inició en 2020 con la pandemia y dirigido a personas mayores de 17 años, consiste en el envío de relatos de no más de 400 palabras, con la única condición de que comiencen por una frase concreta, derivada del último relato ganador y que en esta ocasión es: Si estornudaban, estaban perdido, además de incluir la palabra Almazán.

Se proponen tres premios dotados con 350, 200 y 100 euros y la posibilidad de un accésit de 50 euros.

Las bases se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento, https://almazan.es/concurso-de-microrrelatos/

La concejala responsable de esta actividad, Teresa Ágreda, ha explicado en un comunicado que el plazo de recepción de relatos acaba el día 16 de abril a las 14:00 h y que la notificación del fallo y entrega de premios se hará, como en ediciones anteriores, el día 23 de abril en el marco del día del Libro.

El jurado profesionalizado responsable de emitir el fallo contará con apenas unos días para completar la lectura de todos los relatos, que habitualmente alcanza las 25 - 30 propuestas procedentes de todo el país y cuyo buen nivel no facilita su labor. Finalmente, anima a todos los interesados e interesadas a participar en esta nueva edición.