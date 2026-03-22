El Numancia perdona y se tiene que conformar con empate ante Coruxo

Domingo, 22 Marzo 2026 15:59

El Numancia se ha tenido que conformar en su visita al Coruxo con un empate, insuficiente en su lucha por meterse en zona de play-off de ascenso, merced a sus propias concesiones.

El equipo de Ángel Rodríguez ha tenido ocasiones claras para regresar con los tres puntos de tierras gallegas.

Jannick Buyla ha adelantado mediada la primera parte al Numancia, a la salida de un saque de esquina.

El equipo gallego ha empatado en la reanudación por medio de Cidre tras un desajuste de la defensa rojilla.

Ángel Rodríguez ha renovado el once inicial con cinco cambios respecto al partido que el Numancia perdió en Los Pajaritos frente al Atlético Astorga. Marcos Sánchez, San Vicente y Fermín en defensa, Buyla en la medular, y Alex Gil en ataque.

El encuentro ha comenzado con un Numancia que ha intentado ser versátil en fase ofensiva, dando ritmo a la circulación de balón desde la medular e intentando conectar rápido con sus hombres de ataque.

En una jugada de este corte, Álex Gil ha tenido un mano a mano ante Esteban Ruiz Díaz, pero el guardameta coruxista ha podido tapar el disparo.

Unos minutos después, la ocasión ha sido para el Coruxo, cuando Mateo Gandarillas ha centrado el balón al área, pero Hugo Losada no ha logrado rematar con claridad en boca de gol.

Después de unos minutos iniciales con dominio numantino, el Coruxo ha conseguido mantener el balón en su posesión durante más tiempo y ha intentado ensanchar el campo para encontrar los espacios en la defensa rival, pero el Numancia ha demostrado estar bien plantado en fase defensiva y no ha permitido al cuadro vigués generar peligro. Ç

Sin embargo, el Numancia ha sido quien se ha adelantado en el marcador. A la salida de un córner, ha aparecido Buyla en el segundo palo para meter la cabeza y poner el 0-1 en el electrónico de O Vao.

El gol le ha venido bien al cuadro soriano, ya que ha conseguido neutralizar el impulso coruxista y, a su vez, ganar fuerza en el campo.

La mayor fuente de peligro para el Numancia ha llegado por ña banda derecha, donde Xavi Cidre se ha volcado demasiado al ataque y ha sido aprovechado por Álex Gil y Cristian Delgado para lanzar ataques por esa parte del terreno de juego.

Al filo del descanso, David Añón ha conseguido encontrar un espacio en la defensa rival y ha enganchado un disparo desde fuera del área que se ha marchado desviado.

Tras la que tuvo Hugo Losada al comienzo del encuentro, ha sido la oportunidad más clara para el Coruxo hasta el momento.

Tras el paso por los vestuarios, el Numancia ha saltado al césped de O Vao con ganas de ampliar la ventaja y lo ha podido hacer por mediación de un disparo de Pablo Álvarez que se ha marchado por encima del larguero.

A pesar del fuerte arranque de los visitantes, el Coruxo ha reaccionado y, tras un balón servido por Nacho Fariña desde la banda derecha, Cidre ha enganchado un remate espectacular que se ha colado por la escuadra para poner el empate en el marcador.

El gol ha servido al conjunto vigués para dominar el encuentro y creer en una victoria que lo impulsaría a los puestos de ‘play-off’, al menos, de forma momentánea.

Los primeros cambios en el cuadro soriano se han materializado en el minuto 64, con la entrada de Hans Peralta y Néstor Lucas, en sustitución de Cristian Delgado y el goleador Jannick Buyla.

A la salida de un córner, Álvaro Fernández ha tenido una gran ocasión para adelantar al Coruxo, pero su cabezazo se ha marchado alto

Ángel Rodríguez ha decidido seguir moviendo el banquillo con la incorporación de Álex Escardó y Dani García, sustituyendo a Pablo Álvarez y Álex Gil.

Por parte del Coruxo, Xavi Sola y Juan Rodríguez han sustituido a Hugo Losada y Álvaro.

Javi Pereira ha decidido meter más pólvora en ataque buscando la victoria, con la entrada de Santos y Dani Rosas, en sustitución de David Añón y Mateo Gandarillas.

El efecto que había surtido el gol de Xavi Cidre en el Coruxo ya se había diluído y el Numancia ha logrado recuperarse, convirtiéndose en peligroso unos últimos minutos con alternancias para ambos equipos.

La ha tenido Juancho para el Numancia en una de las últimas jugadas del tiempo reglamentario, pero su disparo se ha marchado rozando la cepa del palo.