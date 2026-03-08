El Numancia, a pesar del empate, a un punto de zona de promoción en Segunda RFEF

Domingo, 08 Marzo 2026 19:28

El Numancia sigue a un paso de la fase de promoción al cierre de la vigésimo sexta jornada. El empate en la última jugada le ha privado de meterse en su nuevo objetivo, en una jornada donde han perdido tres de los equipos de la zona noble.

https://marcadores.rfef.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&codjornada=26&codcompeticion=23289298&codgrupo=23289299&codjornada=26

El Fabril es el nuevo líder del grupo I de Segunda RFEF, tras ganar por la mínima (2-1) al Rayo Cantabria y fallar el Oviedo Vetusta en su visita al Ourense, donde ha perdido por la mínima (1-0).

Ahora el Fabril es líder con 53 puntos, seguido del filial ovetense, con un punto menos.

La tercera plaza es para la Gimnástica Segoviana, con 46 puntos, a pesar de perder en su visita al Lealtad asturiano (1-0)

La cuarta posición es para el Salamanca, con 43 puntos, tras golear en casa (5-1) al Samano.

El Ourense cierra la fase de promoción, quinto con 41 puntos, con su victoria frente al Vetusta, pero con los mismos puntos que el Coruxo, sexto, que ha perdido en su casa (1-2) frente al Langreo.

La séptima plaza es para el Numancia, con 40 puntos, tras su empate en el último suspiro frente al filial del Valladolid. Está a un punto de fase de promoción y 13 del nuevo líder.

Si hubiese ganado al filial pucelano se hubiese metido en fase de promoción.

La octava plaza en la clasificación es para el Real Ávila, con 38 puntos, tras empatar en su casa, sin goles frente a la Sarriana.

La novena plaza es para el próximo rival del Numancia: el Atlético Astorga. Ha ganasdo esta última jornada (3-0) al Marino de Luanco y suma 36 puntos.

El décimo clasificado es el Bergantiños, con 35 puntos, que ha perdido en su visita al filial del Burgos (1-0)