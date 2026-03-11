Educación convoca la fase provincial del X Certamen "Lectura en Público"

La actividad ‘Lectura en Público’, que alcanza este año su décima edición, repetirá el 11 y 12 de marzo el escenario del año anterior, el salón de actos del IES Castilla, que albergará el desarrollo del Certamen, a partir de las 10 horas.

Esta actividad educativa sirve no sólo para que el alumno se exprese mejor, sino también para que adquiera el hábito y el gusto por la lectura. Además, complementa los planes de lectura obligatorios para todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

A través de la lectura se intensifica el desarrollo y maduración de niños y adolescentes, resultando fundamental para favorecer el desarrollo motor, lingüístico, emocional, cognitivo, social y lúdico de quienes la ejercitan.

Esta actividad pretende afianzar a los alumnos en su seguridad, competencia y confianza a la hora de hablar delante de público, ya sea en clase o en otro auditorio. Leer en voz alta mejora la expresión oral de los alumnos y los acostumbra también a escuchar.

El Certamen cuenta con dos categorías: La Categoría A, para alumnado de 5º y 6º curso de Educación Primaria, y la Categoría B, para el alumnado de 3º curso de ESO. Este año la participación se ha incrementado significativamente, con tres centros educativos más en cada categoría.

El día 11 de marzo están convocados once centros educativos pertenecientes a la Categoría A: CEIP ‘María Eugenia Martínez del Campo’, CEIP ‘Gerardo Diego’, CEIP ‘Manuel Ruiz Zorrilla’, CRA ‘Pinares Sur’, CC ‘Santa Teresa de Jesús’, CC ‘Trilema’, CC ‘Nuestra Señora del Pilar’, CEIP ‘Los doce Linajes’, CEIP ‘Santo Cristo de las Maravillas’, CC ‘Calasancio’ y CEIP ‘Las Pedrizas’.

El día 12 de marzo acudirán a la cita ocho centros educativos pertenecientes a la Categoría B: IES ‘Antonio Machado’, IES ‘Castilla’, IES ‘Virgen del Espino’, IES ‘Margarita de Fuenmayor’, CC ‘Santa Teresa de Jesús’, CC ‘Trilema’, CC ‘Calasancio’ y CC ‘Nuestra Señora del Pilar’. Esta categoría contará con la participación de alumnos con necesidades especiales, lo que supone todo un logro en el ejercicio de la inclusión y diversidad educativa en este tipo de certámenes de lectura.

Cada centro participa con un equipo por categoría, compuesto por cinco alumnos titulares y cinco suplentes. Los equipos leerán un fragmento o texto de una obra narrativa (novela o cuento) de Roald Dahl, autor de obras como ‘Matilda’ o ‘Charlie y la fábrica de chocolate’. El jurado valorará las actuaciones de cada equipo teniendo en cuenta varios criterios entre los que se encuentran la articulación y dicción, la fluidez, el ritmo y la entonación, la expresividad, el volumen, la adecuación del ritmo y la distribución del tiempo.

Los ganadores de la fase provincial recibirán un diploma y representarán a la provincia de Soria en la posterior fase autonómica. Además, también se premiará de forma individual al alumno que realice la mejor lectura en cada una de las categorías.