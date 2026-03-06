Soria ¡Ya! critica "decepcionante" debate televisivo por ignorar problemas de Soria

Viernes, 06 Marzo 2026 08:16

Soria ¡Ya! valora como "muy decepcionante aunque dentro de lo previsto" el debate electoral celebrado en RTVE entre los candidatos del PP, PSOE y Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León por haber dejado fuera los problemas que realmente preocupan a los sorianos y por la ausencia total de propuestas concretas para la provincia.

En el debate han participado Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular; Carlos Martínez, candidato del PSOE; y Carlos Pollán, candidato de Vox.

Sin embargo, la formación soriana ha estimdao hoy en un comunicado que el desarrollo del debate confirmó el motivo por el que algunos partidos (PP y Vox presentaron alegaciones ante la Junta Electoral) no querían que Soria ¡YA! estuviera presente.

A pesar de haber logrado representación en las Cortes de Castilla y León y de haber formado grupo parlamentario junto a Unión del Pueblo Leonés, los sorianistas no han podido participar por decisión de la Junta Electoral Central.

A juicio de Soria ¡Ya!, el resultado ha sido un primer debate en el que apenas se ha hablado de los problemas que afectan a provincias como Soria.

La despoblación, principal preocupación para el 33 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León según el CIS, apenas tuvo presencia en las intervenciones.

La plataforma ha considerado especialmente significativo que el candidato de Vox, Carlos Pollán, ni siquiera abordase esta cuestión durante el debate.

Soria ¡Ya! también ha destacado que el candidato socialista, Carlos Martínez, reclamase explicaciones a Alfonso Fernández Mañueco, por no haber impulsado desde la Junta una ley contra la despoblación.

En este sentido, los sorianistas han recordado que el propio PSOE tampoco ha presentado ninguna iniciativa al respecto.

"En cuatros años, los únicos que han hecho su trabajo hemos sido los tres procuradores de Soria ¡Ya! presentando la Proposición de Ley de Medidas contra la Despoblación. Ni PP ni PSOE pueden decir lo mismo después de 43 años de autonomía", han criticado.

Para la formación soriana, el debate estuvo "lamentablemente" marcado por el intercambio constante de reproches entre candidatos y por referencias a la política nacional que poco tienen que ver con los problemas de Soria y de Castilla y León.

Soria ¡Ya! ha censurado que durante gran parte del tiempo se hablase más de Pedro Sánchez, de ex dirigentes del PSOE como Santos Cerdán o de las acusaciones de corrupción que se reprochan mutuamente PP y PSOE, que de cuestiones clave para Soria, quedando relegadas a un plano secundario.

Propuestas sobre problemas estructurales como la despoblación, la pérdida de servicios básicos, deterioro sanidad, las carencias en infraestructuras, el desequilibrio territorial o las políticas forestales apenas se trataron a fondo en la hora larga de debate a pesar de ser asuntos clave.

En lo que respecta a Soria, la plataforma ha criticado que las menciones fueran escasas y alejadas de los problemas reales de la provincia.

Soria ¡Ya! ha señalado que el candidato de Vox se refirió a Soria únicamente para hablar de inmigración, para mencionar la sentencia contra el ex procurador socialista Ángel Hernández y para citar los retrasos de hasta 120 días en consultas de ginecología en el hospital de Soria.

En este sentido, según la plataforma, el debate fue decepcionante para los sorianos.

Ninguno de los tres candidatos presentó propuestas concretas para la provincia ni explicó qué medidas piensan adoptar sus partidos para afrontar problemas como la despoblación, la falta de servicios o el desarrollo económico del territorio.

"Han mencionado alguna vez “Soria” para salir del paso, porque toca meterla de alguna manera en el debate, pero por encima y sin entrar en detalles ni en medidas", ha señalado.

Soria ¡Ya! ha resumido que el debate estuvo claramente marcado por el enfrentamiento político de los tres partidos y por una estrategia centrada en no cometer errores ante la audiencia, pero sin aportar soluciones reales para Castilla y León.

La plataforma ha estimado que la ausencia de Soria ¡Ya! en este tipo de debates demuestra la importancia de que provincias como Soria tengan voz propia en los espacios donde se discute el futuro de la comunidad.