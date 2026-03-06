Taller de Escritura en el Casino de Soria

Viernes, 06 Marzo 2026 08:20

El Círculo Amistad Numancia, de la mano de la profesora y escritora María Álvarez Arribas, ha organizado un Taller de Escritura que tendrá lugar en cuatro sesiones durante los próximos meses, comenzando el próximo 19 de marzo.

El taller tiene un precio de 60 euros para socios del Casino y de 70 euros para no socios.

Más información e inscripciones en el wasap 600612673

María Álvarez Arribas es graduada en Español: Lengua y Literatura por la Universidad de Burgos.

Es profesora desde 2015 y compagina la docencia con su labor como escritora.

Ha impartido diversos talleres de escritura, sido jurado en distintos certámenes literarios y en 2008 ganó el primer premio del concurso de relatos Antonio Machado.