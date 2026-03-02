"El dragón de oro" llega a Soria con el aval de compañía gallega Sarabela Teatro

"El dragón de oro", uno de los textos más reconocidos del dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig, considerado el autor alemán vivo más representado internacionalmente, se pondrá en escena en Soria.

El miércoles 4 de marzo, a las 20:30 horas, la ciudad acoge otra propuesta de máxima calidad con entradas al precio de 12 euros, dentro de la programación cultural municipal, según ha destacado el propio Ayuntamiento de Soria.

La obra fue galardonada en 2010 con el Mülheimer Dramatikerpreis, uno de los premios más prestigiosos de la dramaturgia alemana, y fue elegida Obra del Año por la influyente revista especializada Theater heute, consolidando su impacto en la escena europea.

La obra llega de la mano de Sarabela Teatro, la compañía gallega más veterana en activo, con 40 años de trayectoria ininterrumpida sobre los escenarios y una sólida reputación por la calidad y el compromiso de sus montajes.

La crítica ha destacado de manera unánime la potencia formal del texto, su original estructura narrativa y su capacidad para combinar humor grotesco y tragedia contemporánea en un mismo pulso escénico.

Se subraya especialmente la inteligencia con la que aborda temas como la migración, la precariedad laboral, la desigualdad o la deshumanización en las grandes ciudades globalizadas, todo ello a través de una escritura fragmentada, ágil y profundamente teatral.

Bajo la dramaturgia y dirección de Ánxeles Cuña Bóveda, el montaje cuenta con un reparto integrado por Fina Calleja, Fernando Dacosta, Sabel Gago, Fernando González y Fran Lareu, quienes asumen múltiples personajes en un ejercicio interpretativo de gran precisión técnica.

La propuesta escénica potencia el carácter performático del texto y refuerza su dimensión simbólica y social.

Con ritmo vertiginoso, ironía afilada y una mirada crítica sobre nuestro tiempo, El dragón de oro interpela directamente al público y lo invita a reflexionar sobre las contradicciones del mundo contemporáneo.

Las entradas pueden adquirirse en los canales habituales de venta.

