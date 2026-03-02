Soria, entre las capitales donde más subió en febrero el precio del alquiler de vivienda

Lunes, 02 Marzo 2026 16:45

El mes de febrero se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 7,8 por ciento y se establece en 15 euros/metro cuadrado, según el último informe de precios publicado por idealista. Soria es una de las capitales españolas con mayor incremento de los precios.

Este dato supone un incremento del 3,3 por ciento en los tres últimos meses y un ascenso del 0,6 por ciento con respecto al último mes.

Todas las capitales españolas analizadas por idealista tienen precios superiores con respecto a febrero del año pasado, con la única excepción de Barcelona (-1,2%).

El incremento más pronunciado es el de Ciudad Real donde las expectativas de los caseros subieron un 16,6 por ciento, seguido de las subidas de Soria (14,8%), Segovia (14%), Burgos (13,6%) y Toledo (12,4%). Por el contrario, Palencia (2,6%), Vitoria (2,7%) y Lugo (2,7%) son las subidas menos pronunciadas del último año.

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con la única excepción de Barcelona, ha sido totalmente alcista ya que el alquiler sube en Madrid (10%), Alicante (9%), Palma (8,9%), Valencia (8,1%), San Sebastián (7%) Sevilla (6,4%), Málaga (6%) y Bilbao (4,7%).

A pesar del descenso de sus rentas Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,4 euros/m2, seguida por Madrid (23,3 euros/m2) y San Sebastián (19 euros/m2). Les siguen Palma (18,6 euros/m2), Valencia (16,4 euros/m2), Málaga (16,1 euros/m2) y Bilbao (15,7 euros/m2).

Por el contrario, Zamora (7,8 euros/m2) y Lugo (8 euros/m2) son las capitales con la renta más económica.

Provincias

El precio del alquiler sube en 49 de las 50 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Barcelona (-1,5%).

Los mayores incrementos se han vivido en Segovia (15,9%), Toledo (14,9%), Ciudad Real (14,7%), Guadalajara (12,8%) y Castellón (12,6%). Por el contrario, Girona (0,2%) y Teruel (0,3%) representan las menores subidas. En la Comunidad de Madrid el incremento fue del 10,8%.

Tras esta subida la Comunidad de Madrid (21,3 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (19,8 euros/m2).

Les sigue Baleares (19,5 euros/m2), Guipúzcoa (17,1 euros/m2), Málaga (16,8 euros/m2), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas (15,4 euros/m2 en ambas provincias). Jaén (6,8 euros/m2), Badajoz y Zamora (7,3 euros/m2 en los 2 casos) en cambio, son las provincias más económicas.

Comunidades Autónomas

Todas las regiones menos Cataluña (-1,2%) experimentan subidas en sus rentas desde febrero del año pasado. Castilla-La Mancha (13,2%) lidera los incrementos seguida de la Comunitat Valenciana (11,4%), la Comunidad de Madrid (10,8%), Andalucía (9,3%) y la Región de Murcia (9%). Por debajo del 9% están las subidas de Extremadura (8,3%), Castilla y León (8,2%), Asturias (8%), Baleares y Aragón (7,9% en ambas regiones). Bajo el umbral de la media nacional se encuentran Canarias (7,5%), Galicia (5,6%), Euskadi (5,4%), Cantabria (4,9%), Navarra (3,3%) y La Rioja (2,5%).

La Comunidad de Madrid (21,3 euros/m2), Baleares (19,5 euros/m2) y Cataluña (18,2 euros/m2), son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,4 euros/m2) y Euskadi (15,2 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,4 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,5 euros/m2) que son las comunidades más económicas.