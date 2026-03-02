El 26 de marzo finaliza plazo para presentar propuesta de carteles de San Juan 2026

Lunes, 02 Marzo 2026 15:52

El Ayuntamiento de Soria ha convocado el concurso artístico para elaborar el cartel que anunciará las fiestas de San Juan 2026.

Las obras podrán presentarse hasta el próximo 26 de marzo solo de forma telemática.

El tema del cartel será original e inédito, de libre elección, procedimiento y composición, anunciando de manera clara las tradicionales FIESTAS DE SAN JUAN, sin dañar o menoscabar la sensibilidad de los vecinos del “Común”, pudiendo figurar o no en el mismo, el escudo de la Ciudad de Soria.

La inscripción para la participación y presentación de carteles en este concurso se realizará únicamente de forma telemática.

Archivo digital con la imagen:

FORMATO: JPG La imagen deberá mostrar el cartel en formato vertical 500 mm de ancho x 700 mm de alto. RESOLUCIÓN: 72 pixeles/pulgada PESO MÁXIMO: 2MB

Textos obligatorios:

- a. FIESTAS DE SAN JUAN b. SORIA, del 24 al 29 de junio de 2026

Podrán participar autores nacionales y extranjeros, con un máximo de una obra por autor, original e inédita y técnica libre.

Se permite la participación de carteles elaborados con técnicas de IA, siempre que se informe detalladamente sobre el nivel de intervención de dicha tecnología en la realización del cartel.

Además, se establece que no podrán ser galardonadas aquellas obras creadas íntegra y exclusivamente por inteligencia artificial generativa.

La Comisión de Cultura Ciudadana nombrará un Jurado que posteriormente a su elección se hará público y que procederá a seleccionar un máximo de 10 Carteles finalistas.

A continuación, se abrirá un periodo de participación ciudadana, de diez días, mediante votación individual y por los medios habilitados al efecto, de forma que el cartel más votado por el público sea el ganador del premio.