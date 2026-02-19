El Ayuntamiento recurre a mediación del SERLA para negociaciones con comité de empresa

Jueves, 19 Febrero 2026 14:34

Las negociaciones de personal siguen un día más con su particular letanía en el Ayuntamiento de Soria. Tras la polémica de la grabación de la reunión con los sindicatos, ahora el equipo de Gobierno emplaza al SERLA como órgano de mediación.

El concejal de Personal, Eder García, confía en poder avanzar en la negociación con el comité de empresa y, para ello, es necesario desatascar el punto de fricción que supone que un asesor funcionario de este Ayuntamiento, no miembro del comité, insista en grabar las sesiones cuando estas ya tienen audio-acta que se puede consultar.

Para no encallarse y conseguir avanzar, el Ayuntamiento ha asegurado hoy que trasladará al comité de empresa formalmente su predisposición a acudir al SERLA como órgano de mediación.

Ahora, será el comité antes de la próxima cita, una vez aplazada la del lunes, quien deba aceptar o no esta alternativa tras tres reuniones fallidas por el mismo motivo.

El 10 de febrero de 2026 se comunicó al Comité de Empresa, a través de su presidente, el inicio del periodo de consultas, junto con la propuesta de un calendario de reuniones.

El 12 se celebra la primera sesión de trabajo con el aviso de que la misma se grabará exclusivamente a los efectos de facilitar la redacción del acta.

El asesor de USO ha manifestado su decisión de grabar también algo que no procede, según el equipo socialista de Gobierno, y que, además, a su juicio resulta innecesario al existir ya una herramienta de comprobación oficial.

La segunda sesión se programa el 16 y se repite la situación insistiendo que ante cualquier discrepancia en el acta se garantiza el acceso a la grabación y se procederá a rectificar.

De nuevo, se ha levantado la sesión y la situación se ha repetido hoy.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha propuesto al comité la adhesión al III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y determinados Aspectos de la Negociación Colectiva de Castilla y León (ASACL).

El objetivo en sí mismo s conseguir una solución autónoma basada en los principios de gratuidad, igualdad procesal, celeridad, imparcialidad, inmediación, audiencia de las partes y contradicción, respetándose, en todo caso, los principios constitucionales y la legislación vigente.

Eder García ha estimado que esta opción, aceptada por las dos partes, puede servir de garantía de voluntad de negociación por ambas partes.