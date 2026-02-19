Pablo Bastida debuta en "contacto pleno" en velada The King of the Ring
El próximo 21 de febrero, el kickboxing soriano vivirá una importante cita.
Daniel Berná abre temporada con noveno puesto en el Torneo de Dobles Fourball
El VIII Torneo de bádminton del Torrezno supera el número de inscritos
Pablo Bastida Gómez, integrante del Club de Kickboxing de Soria, viajará a León para enfrentarse al luchador local David, del León Fight Club, en la esperada velada The King of the Ring.
El combate, que se celebrará en el centro Crox Box León bajo la modalidad de Lowkick, marca un punto de inflexión en la carrera de Bastida.
Tras una trayectoria consolidada en el tatami, el deportista soriano participa ahora en el contacto pleno, afrontando el desafío de pelear entre las 16 cuerdas del ring.