Pablo Bastida debuta en "contacto pleno" en velada The King of the Ring

Jueves, 19 Febrero 2026 16:01

El próximo 21 de febrero, el kickboxing soriano vivirá una importante cita.

Pablo Bastida Gómez, integrante del Club de Kickboxing de Soria, viajará a León para enfrentarse al luchador local David, del León Fight Club, en la esperada velada The King of the Ring.

​El combate, que se celebrará en el centro Crox Box León bajo la modalidad de Lowkick, marca un punto de inflexión en la carrera de Bastida.

Tras una trayectoria consolidada en el tatami, el deportista soriano participa ahora en el contacto pleno, afrontando el desafío de pelear entre las 16 cuerdas del ring.