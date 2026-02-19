Concentración en Soria para reclamar el fin de la guerra en Ucrania

Jueves, 19 Febrero 2026 17:21

La comunidad ucraniana en Soria ha convocado el domingo una concentración, en la plaza Mayor, para exigir el fin de la invasión rusa que cumple su cuarto aniversario y que ha provocado más de 70.000 muertos.

La comunidad ucraniana en Soria quiere mantener viva la memoria de la guerra en su país y para ello ha convocado este domingo, a las seis de la tarde, una manifestación en la plaza Mayor de Soria.

En esta convocatoria se rechazará de nuevo la ocupación militar y se exigirá respeto a la integridad territorial de Ucrania y a su sistema democrático, ante la invasión materializada por la Rusia de Putin.

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU) ha señalado que más de 15.000 civiles murieron, entre ellos 766 niños, y más de 41.000 resultaron heridas, entre ellos más de 2.500 menores, como consecuencia directa de la invasión rusa iniciada el 24 de febrero de 2022.

La situación humanitaria se agravó durante 2025 y 2026.

Según la Misión, en 2025 se contabilizaron al menos 2.526 civiles muertos y 12.162 heridos, un incremento del 31 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 2.088 muertes y 9.138 heridos.

En 2023, el registro cerró con 1.974 víctimas fatales y 6.651 lesionados.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, en 55.000, a lo que hay que añadir las personas desaparecidas.

Con motivo del cuarto aniversario de la guerra, que se cumple el próximo 24 de febrero, Save the Children ha alertado de que los niños de Ucrania han soportado una media de unas 4.000 horas de alarmas antiaéreas, lo que equivale a más de 5,5 meses de alertas constantes, desde el inicio de la guerra a gran escala en febrero de 2022, y el miedo constante a los ataques está afectando gravemente a su salud mental.

Los niños de las zonas del frente y de la región de Kiev han sido los más afectados en los últimos cuatro años, ya que han tenido que soportar 7.000 horas de alertas de ataque aéreo, lo que equivale a unos 9,5 meses, según el análisis de los datos oficiales sobre las sirenas de alerta.

Esto significa que algunos han pasado casi un año completo de su vida bajo el sonido de las sirenas.