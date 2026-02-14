La CHD mantiene la alerta roja en cinco puntos sorianos del Duero

Sábado, 14 Febrero 2026 09:13

Hasta cinco puntos con alerta roja mantiene este sábado la Confederación Hidrográfica del Duero en el río Duero a su paso por la provincia, en un episodio de avenidas, por el desembalse, que ha provocado varias incidencias en la Comunidad.

La alerta roja se mantiene este sábado, a primera hora, en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, con 142,99 metros cúbicos por segundo; en Garray, con 162,51 metros cúbicos por segundo; en Almazán, con 217,68 metros cúbicos por segundo; en Gormaz, con 268,09 metros cúbicos por segundo y en Navapalos, con 387,16 metros cúbicos por segundo.

Las avenidas en el río Duero, por el desembalse en el pantano de la Cuerda del Pozo, ha provocado varias incidencias y ha amenazado diferentes infraestructuras, no sólo la del PEMA, en Garray.

Así, la nueva estación de aguas residuales de Soria-Los Rábanos, ha tenido cerca el agua.

Este viernes el agua está tocando los muros del perímetro de esta infraestructura tras abrirse dos de las tres puertas del embalse de Los Rábanos.

La grave situación también ha obligado a cerrar este viernes el puente medieval de Almazán, actualmente en reparación, y la pasarela peatonal así como varias instalaciones deportivas en el parque de La Arboleda, según ha avisado la corporación adnamantina.

En San Esteban de Gormaz la preocupación también se ha disparado, tras aparecer nuevas grietas en el castigado puente medieval. Las gritas se han dejado ver en la caracola de uno de los tajamares.

En Aranda de Duero nadie recuerda un episodio similar.

El agua del rio Duero ha cubierto por completo la ribera entre el puente Duero y el parque El Barriles

El desbordamiento del río Duero a su paso por la provincia de Valladolid también ha dejado importantes consecuencias en varios municipios, con especial incidencia en Tordesillas y Quintanilla de Onésimo.

En Tordesillas, el agua ha afectado de lleno al Hotel Doña Carmen, situado en una de las zonas más bajas del municipio, muy próxima al cauce.

Por otro lado, la crecida también ha tenido consecuencias en Quintanilla de Onésimo, donde se han inundado los sótanos del Hotel Boutique Fuente Aceña, un establecimiento construido sobre un antiguo molino a orillas del Duero.

El caudal del río Duero ha alcanzado los 1.205,7 metros cúbicos por segundo a su paso por Zamora. Y en Saucelle, el primer salto de agua en los Arribes salmantinos, el caudal es de 2.696,91 metros cúbicos por segundo.

Soltar agua

La CHD ha respondido a las críticas de la alcaldesa de Garray y el Partido Popular sobre la gestión en el desembalse de la Cuerda del Pozo.

El 26 de enero comenzó el actual episodio de avenidas, cuando el embalse tenía unas reservas de 167 hectómetros cúbicos.

Las intensas lluvias y el deshielo trajeron consigo un aumento constante del nivel.

El 4 de febrero las reservas alcanzaron los 195,8 hectómetros cúbicos.

Fue la jornada en la que la CHD activó los desembalses progresivos. Se empezó con 4 metros cúbicos por segundo, para irse elevando, ante la reiteración de precipitaciones.

El 10 de febrero el desembalse se incrementó hasta los 120 metros cúbicos por segundo para gestionar la rápida crecida.

La situación fue a más el 11 de febrero, con un incremento del desembalse hasta los 135 metros cúbicos por segundo, una medida "muy extraordinaria".