AEMET prevé otra semana de luvías en Soria

Lunes, 09 Febrero 2026 09:01

La lluvia seguirá acompañando a la provincia en esta semana, según las previsiones de las AEMET. Para hoy lunes, se apuntan cielos nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más frecuentes y probables en la segunda mitad del día.

Las temperaturas para esta jornada del lunes irán en ligero ascenso, que puede ser localmente moderado en las máximas.

Habrá heladas débiles en zonas de montaña y vento del suroeste, fojo o moderado con probabilidad de rachas fuertes.

Para el martes 10 de febrero, la predicción de AEMET señala que habrá en la provincia cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas y débiles que pueden ir acompañadas de tormenta.

Las temperaturas mínimas irán en notable ascenso y las máximas en ascenso. El viento será moderado del oeste con rachas fuertes o localmente muy fuertes.

Para el miércoles 11 de febrero, la predicción es de cielos nubosos o cubiertos con probabilidad de precipitaciones débiles, generalizadas.

Las temperaturas mínimas se avanzan en descenso y las máximas en ligero descenso. El viento será flojo o localmente moderado del suroeste con rachas fuertes.

AEMET prevé para el 12 de febrero otro día de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas y débiles en la provincia.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ligero descenso. El viento será moderado del oeste con rachas fuertes.