El chef portugués Diego Duarte, ganador de VI edición de concurso "Cocinando con Trufa"

Sábado, 07 Febrero 2026 15:53

El chef Diego Duarte Tonet, de Portugal, se ha alzado en Soria como campeón de cocina con trufa, en la sexta edición de este concurso internacional.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha participado en la clausura y entrega de premios del VI Concurso Internacional ‘Cocinando con Trufa’, organizado por la Junta de Castilla y León, que se ha celebrado hoy en la capital soriana, con el objetivo de promocionar el trufiturismo, el micoturismo y el turismo enogastronómico como activos fundamentales para el desarrollo turístico y económico de la Comunidad.

En el concurso gastronómico internacional, celebrado hoy en el palacio de la Audiencia de Soria, el chef ganador ha sido Diego Duarte Tonet, procedente de Portugal, que se ha convertido en ‘Campeón de Cocina con Trufa’ y ha recibido un premio de 3.000 euros.

Este chef ha estado apadrinado por el restaurante La Galiana.

Además del reconocimiento y del premio en metálico, el chef ganador realizará una presentación del plato para los alumnos del Instituto Culinario de América en Nueva York.

El jurado ha otorgado el segundo premio a Lih Guah, de Singapur, apadrinado por el restaurante La Gastro Tasquita y dotado con 2.000 euros.

El tercer premio, con 1.000 euros, ha recaído en Pelayo Arroyo Pérez, de España, apadrinado por el restaurante La Chistera.

Además, el premio del Jurado Popular ha recaído en Avinnash Vishaal Shyamsunder, de India, apadrinado por Noctis Hotel Restaurante.

Referente internacional

Tras la fase Ibérica celebrada en 2025, este año el concurso ha tenido un carácter internacional, con participantes de ocho países: India, Tailandia, EE.UU, Austria, Brasil, Singapur, España y Portugal, contando con chefs de primer nivel, que han pasado por restaurantes estrellas Michelin en diferentes países.

Las diferentes creaciones culinarias han sido valoradas por un jurado de prestigio internacional, con personalidades de gran relevancia en la gastronomía mundial como Martina Puigvert Puigdevall, reconocida como ‘Young Chef 2024’ por la Guía Michelín y que cuenta con dos estrellas Michelin en su restaurante ‘Les Cols’, en Olot, Gerona. Junto a ella, han formado parte del jurado profesionales de la gastronomía, el turismo y la cocina, como Óscar García Marina, chef soriano del restaurante ‘Baluarte’, que trabaja ahora en un nuevo proyecto en Quintanarejo; el chef y fundador de ‘Tapas Revolution’, Omar Allibhoy; el periodista y comunicador gastronómico Jonatan Armengol; el presidente de la nueva Asociación de Truficultores Europeos, Michel Tournayre, que además es presidente de la Federación Francesa de Truficultores. Junto a ellos ha estado la periodista especializada en gastronomía Begoña Tormo.

Concurso profesional y popular

A lo largo del día, se han desarrollado diferentes actividades de promoción, dirigidas a los profesionales del sector y al público presente en el palacio de la Audiencia. La jornada se ha iniciado con la sesión de control de calidad para la selección de las trufas utilizadas en el Concurso y entrega de las trufas a los concursantes, dirigida por Jaime Olaizola (IDForest), Fernando Martínez Peña, del Instituto Europeo de Micología, y los truficultores de ATRUSORIA José Manuel Pérez y de la Asociación Europea de Truficultores Michel Tournayre.

Gracias a la participación de las asociaciones de truficultores, también se ha celebrado un Mercado de la Trufa Negra de Soria, que ha supuesto una oportunidad excepcional para adquirir este producto directamente a los truficultores de la zona.

Durante la celebración del concurso se han realizado entrevistas a cocineros y profesionales de la truficultura, representantes de colectivos turísticos y empresarios colaboradores. Además, el público ha participado en diferentes concursos de divulgación de la truficultura y la enogastronomía de Castilla y León, demostrando habilidades y participando en el sorteo de diferentes experiencias turísticas en la Comunidad.

Hasta mañana domingo se podrá disfrutar de las Jornadas Gastronómicas en ocho restaurantes sorianos que han participado como ‘padrinos’ de los chefs concursantes: El Tilo de Vallecas, El Fogón del Salvador, La Cocina del Casino, Noctis Hotel-Restaurane, La Cepa, La Chistera, La Galiana y La Gastrotasquita.

En estos restaurantes se podrá degustar el plato elaborado por cada uno de los concursantes en ‘Cocinando con Trufa’ 2026. Una propuesta gastronómica que se prolongará, durante los meses de febrero y marzo, a través de las Jornadas Gastronómicas ‘Soria&Trufa’, gracias a la colaboración de la Asociación de Hostelería y Turismo de Soria.