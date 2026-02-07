Nueva tirolina en La Arboleda, en Almazán, para fomentar ocio y deporte al aire libre

Sábado, 07 Febrero 2026 14:46

El Ayuntamiento de Almazán, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha finalizado los trabajos de instalación de la nueva tirolina del Parque La Arboleda, con el objetivo de impulsar el aprovechamiento sostenible de los espacios verdes municipales y promover el ocio saludable y la vida activa.

Teresa Ágreda, concejala de Medio Ambiente, ha explicado en un comunicado que la nueva tirolina amplía la oferta de infraestructuras recreativas ya existentes y el atractivo de uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio, al tiempo que combina deporte, contacto con la naturaleza, y convivencia ciudadana.

“Aporta beneficios físicos, mentales y sociales, al fomentar el ejercicio, la socialización, y contribuir, en definitiva, a dinamizar la vida de Almazán. También es una manera de promocionar un estilo de vida saludable, a través del aprovechamiento de los espacios verdes municipales", ha resaltado.

La tirolina está fabricada con material 100 por ciento reciclable, madera rústica, cable de acero, estructuras robustas de sujeción, subida con rocódromo, y un recorrido de 40 metros de longitud con sistema de freno, para garantizar la seguridad de niños, niñas y jóvenes que hagan uso de las instalaciones.

Aglutina numerosas funciones lúdicas como la promoción del juego y la participación activa, la convivencia e interrelación en torno a la instalación, y con la plataforma que incluye en forma de rocódromo, el desarrollo las habilidades motrices como el control del propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación, estimulando así la capacidad motora, y la seguridad de los movimientos.

Con esta actuación, el Parque de la Arboleda gana en atractivo y funcionalidad, consolidándose, una vez más, como un referente de ocio saludable en la provincia.