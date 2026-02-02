Almazán viajará a Extremadura en XVIII Concurso de Pinchos y Tapas Medievales

Lunes, 02 Febrero 2026 11:20

La delegación cacereña de Valencia de Alcántara se ha postulado oficialmente para acoger el XVIII Concurso de Pinchos y Tapas Medievales, durante la reciente asamblea general de la Red Medieval celebrada en el marco de FITUR. En esta red está integrada Almazán.

La candidatura fue presentada por el alcalde de la localidad, Alberto Piris, quien trasladó el interés del municipio por convertirse en sede del evento, una propuesta que fue recibida, primero con agradecimiento por el resto de socios de la Red Medieval, y posteriormente, con el respaldo unánime de todos los socios.

Piris agradeció el apoyo de la Red y destacó la positiva experiencia de Valencia de Alcántara desde su incorporación el pasado año.

“Quiero agradecer a la Red, y a todas las personas que la componen, su trabajo y organización. Da gusto trabajar con ellos. Nuestra experiencia en la Asociación es corta, pero muy enriquecedora. Tuvimos la oportunidad de participar en el concurso celebrado en Almazán y nos encantó tanto la organización como el ambiente generado. Por eso nos hemos decidido a asumir la responsabilidad de la organización en 2026”, afirma Piris.

El alcalde subrayó además la sólida trayectoria gastronómica del municipio, con iniciativas consolidadas como la Ruta de la Tapa Isabelina, cuyo establecimiento ganador es el que representa a Valencia de Alcántara en el concurso medieval internacional que organiza la Red.

“Llevamos muchos años apostando por la gastronomía como motor de atracción turística. Valencia de Alcántara es un escaparate de sabores con una fuerte influencia portuguesa, fruto de nuestra ubicación fronteriza. La gente viene a disfrutar de nuestra cocina y creemos que este concurso va a ser una gran oportunidad para mostrarla al conjunto de la Red Medieval”, añade Piris.

Por su parte, el presidente de la Red Medieval y alcalde de Hondarribia, Igor Enparan Araneta, valoró muy positivamente la candidatura presentada, destacando “la implicación de Valencia de Alcántara desde su reciente adhesión” así como “su dinamismo en proyectos culturales, turísticos y gastronómicos”.

Enparan subrayó la importancia de que municipios con una identidad histórica y una oferta consolidada se sumen activamente a iniciativas conjuntas que fortalecen la Red y amplían su proyección.

“La asamblea general del año 2026 no ha podido ser más positiva, registrándose la adhesión del municipio riojano de Santo Domingo de la Calzada, y la candidatura, respaldada por la totalidad de los miembros de la Red, para acoger el concurso internacional de Valencia de Alcántara”, afirma Enparan Araneta.

Valencia de Alcántara se incorporó a la Red Medieval el pasado año, también en el marco de FITUR, y desde entonces ha participado de forma activa en todas sus actividades. El municipio cuenta con un importante patrimonio histórico, un barrio gótico-judío recientemente integrado en la Red de Juderías de España y una intensa agenda cultural y deportiva vinculada a su identidad medieval.

En la segunda parte de la Asamblea, el alcalde Alberto Piris también informó sobre las gestiones que se están realizando para una posible incorporación de una nueva localidad extremeña a la Asociación.

La Red Medieval valora de forma positiva este posible crecimiento, que permitiría reforzar la presencia de municipios históricos en el mapa de la red y ampliar los proyectos conjuntos en ámbitos como el turismo cultural, la gastronomía y las rutas patrimoniales.