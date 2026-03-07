Diputación financia exhumaciones de Recuerdo y Dignidad en La Riba de Escalote

Sábado, 07 Marzo 2026 08:40

El vicepresidente de la Diputación provincial, José Antonio de Miguel, ha visitado los trabajos de exhumación que la asociación Recuerdo y Dignidad coordina en el municipio de la Riba de Escalote.

Se llevan a cabo gracias a la subvención de la Diputación provincial promovida por la Federación Española de Minicipios y Provincias para la ejecución de actuaciones vinculadas a la recuperación de la memoria histórica, proveniente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La subvención se eleva a 13.400 euros que se destinan a tres actuaciones coordinadas.

Recuerdo y Dignidad es la encargada de coordinar, trabajos de justicia y documentación técnica, así como la manutención y otros gastos, se le adjudican 5.821,84 euros

Otra subvención de 4.313,58 euros se destina a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para llevar a cabo las dos exhumaciones previstas.

Por último. se destinan 2.528,90 euros al laboratorio de Zaragoza, Citogen SLU para la realización de dos perfiles genéticos y extracción de ADN familiar.