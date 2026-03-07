Castilruiz celebra la festividad de Jesús Nazareno

Sábado, 07 Marzo 2026 09:00

La localidad de Castilruiz ha celebrado en este primer viernes del mes de marzo la festividad de Jesús Nazareno.

En la tarde del 6 de marzo se ha celebrado el viacrucis y la Santa Misa solemne.

Los actos han comenzado ya el pasado domingo cuando se trasladó la venerada imagen desde la ermita de la Virgen de Ulagares al templo parroquial, donde se ha rezado un quinario en honor al Padre Jesús Nazareno

Un quinario es un ejercicio devocional católico de cinco días, comúnmente celebrado por hermandades en honor a imágenes cristíferas, a menudo ligado a las Cinco Llagas de Cristo.