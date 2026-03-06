Doble cita musical en Ólvega, con "Puro Relajo" y "Porretas"

Viernes, 06 Marzo 2026 08:50

Ólvega disfrutará este mes de marzo de una doble cita musical, con estilos bien diferentes.

El grupo navarro Puro Relajo ofrecerá este viernes en la Villa del Moncayo un concierto, con sus rancheras como protagonistas, dentro de una propuesta festiva que conecta con públicos de todas las edades.

El concierto comenzará a las diez de la noche en el centro social, al precio de 23 euros la entrada (18 euros en venta anticipada).

La segunda cita musical llegará el 28 de marzo, en el centro cultural de Ólvega, con el grupo madrileño “Porretas”.

Las entradas ya están disponibles en físico el Centro Social de Ólvega y en la Nueva Numancia Panadería

Porretas es un grupo de rock con toques punks con toques punks procedente del barrio madrileño de Hortaleza.

Las entradas se han fijado en 18 euros, en venta anticipada, y 23 euros, en taquilla.