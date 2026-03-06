Diputación publica bases para programa veraniego "Jóvenes Músicos Sorianos"

Viernes, 06 Marzo 2026 08:28

La Diputación Provincial de Soria ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la provincia la nueva convocatoria para la contratación del programa “Jóvenes Músicos Sorianos”, que se celebrará en diferentes localidades de la provincia de Soria desde el 15 de julio al 31 de agosto.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_583_173e787d%232E%23pdf

Podrán participar en la convocatoria jóvenes sorianos (naturales o residentes) menores de 35 años que estén realizando, o hayan terminado sus estudios musicales en cualquier Conservatorio Profesional, Centro Autorizado de Enseñanzas Elementales y Profesionales o Escuela de Música y cumplan lo previsto en el articulado de la presente convocatoria.

Las agrupaciones musicales deberán contar, como mínimo, con un 30 por ciento de componentes que cumplan este requisito.

Se podrá concursar de forma individual o colectiva.

En este segundo caso, las agrupaciones musicales tendrán un mínimo de dos componentes y un máximo de diez; no podrá entenderse como miembro del grupo el pianista acompañante.

Los recitales se celebrarán en diferentes localidades de la provincia de Soria.

El día, la localidad y el horario concreto de cada una de las actuaciones dependerán del número de participantes y será dado a conocer por la organización con la suficiente antelación.

El repertorio será de libre elección por parte de los participantes, teniendo una duración mínima de 60 minutos para la ejecución de su programa.

Las obras que así lo requieran, serán interpretadas con acompañamiento, en cuyo caso, será el participante quien deberá aportar el instrumentista acompañante.

La Diputación de Soria tiene destinado a esta actividad un importe máximo de 30.000 euros.

El plazo para la presentación de inscripciones finalizará el día 11 de mayo de 2026.