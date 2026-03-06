Viernes, 06 Marzo 2026
Soria

Soria | Soria

Podemos Alianza Verde presenta este viernes sus propuestas electorales para Soria

Podemos Alianza Verde explicará esta tarde del viernes, en el centro cultural Gaya Nuño, sus propuestas electorales para responder a las necesidades de Soria y de Castilla y León, y contará para ello con el candidato a la presidencia de la Junta.

El acto electoral comenzará a las 19:00 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño, de Soria.

El acto estará presentado por la ex concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Soria Marisa Muñoz e intervendrán el coordinador federal de Alianza Verde Juantxo López de Uralde, coordinador estatal de Alianza Verde, para hablar de sostenibilidad y transporte; Lorena González, secretaria política de Podemos Castilla y León y residente en El Bierzo, que nos contará su visión sobre la defensa del territorio y los macroproyectos extractivos; Raquel de Vicente, secretaria de Juventud y Migraciones de CCOO Soria, para abordar temas sobre vivienda, juventud y derechos laborales y sociales en la provincia de Soria; Miguel Ángel Llamas, coordinador de Podemos Castilla y León y candidato a Presidente de la Junta de Castilla y León por Podemos-Alianza Verde que desgranará el programa autonómico de la coalición y Mario Calonge, cabeza de lista por Soria de la candidatura de Podemos-Alianza Verde que expondrá el programa provincia.

 

 

