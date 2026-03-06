Podemos Alianza Verde presenta este viernes sus propuestas electorales para Soria

Viernes, 06 Marzo 2026 08:53

Podemos Alianza Verde explicará esta tarde del viernes, en el centro cultural Gaya Nuño, sus propuestas electorales para responder a las necesidades de Soria y de Castilla y León, y contará para ello con el candidato a la presidencia de la Junta.

El acto electoral comenzará a las 19:00 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño, de Soria.

El acto estará presentado por la ex concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Soria Marisa Muñoz e intervendrán el coordinador federal de Alianza Verde Juantxo López de Uralde, coordinador estatal de Alianza Verde, para hablar de sostenibilidad y transporte; Lorena González, secretaria política de Podemos Castilla y León y residente en El Bierzo, que nos contará su visión sobre la defensa del territorio y los macroproyectos extractivos; Raquel de Vicente, secretaria de Juventud y Migraciones de CCOO Soria, para abordar temas sobre vivienda, juventud y derechos laborales y sociales en la provincia de Soria; Miguel Ángel Llamas, coordinador de Podemos Castilla y León y candidato a Presidente de la Junta de Castilla y León por Podemos-Alianza Verde que desgranará el programa autonómico de la coalición y Mario Calonge, cabeza de lista por Soria de la candidatura de Podemos-Alianza Verde que expondrá el programa provincia.