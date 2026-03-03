Rebi resalta valor de red de calor de Soria tras crisis abierta en Oriente Próximo

Martes, 03 Marzo 2026 16:01

La crisis en Oriente Próximo refuerza el valor de la calefacción local sostenible, según ha resaltado Rebi, la empresa que tiene en marcha la red de calor de Soria.

La reciente intensificación del conflicto en Oriente Próximo, con Irán como actor central y tensiones que afectan a rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, ha vuelto a sacudir los mercados energéticos internacionales. El petróleo Brent ha registrado fuertes incrementos en cuestión de días, incorporando una prima de riesgo geopolítico que ya se está trasladando a los combustibles derivados.

En España, esta situación comienza a reflejarse en el precio de los combustibles fósiles.

Hasta ahora el gasóleo C para calefacción se situaba en el entorno de 1,15 euros por litro, dependiendo de la zona y el volumen contratado, mientras que el gas natural doméstico se mantiene expuesto a revisiones periódicas condicionadas por la evolución de los mercados internacionales.

Los analistas energéticos coinciden en que, si la tensión se prolonga o se producen interrupciones logísticas relevantes, el barril de petróleo podría superar nuevamente la barrera de los 100 dólares, trasladando ese encarecimiento a consumidores finales en cuestión de días.

En este momento el gráfico de los futuros de gas Dutch TTF muestra un pico pronunciado esta semana, con cotizaciones alcanzando niveles superiores a 60 euros el MWh, niveles no vistos en más de un año y con alzas intradía superiores al 20–30 por ciento.

Este salto refleja la incertidumbre en el suministro global de gas tras la escalada geopolítica en Oriente Medio, factores que han llevado a los mercados europeos a reajustar de forma agresiva las expectativas de oferta y demanda.

En este contexto de incertidumbre, cobra especial relevancia el modelo energético basado en recursos locales y renovables.

La compañía española Rebi - Recursos de la Biomasa impulsa desde hace años redes de calor sostenibles que permiten a hogares, comunidades y edificios públicos desvincularse de la volatilidad de los combustibles fósiles.

Su modelo se apoya en la bioeconomía, producir energía térmica a partir de biomasa de proximidad, hibridada con la recuperación de calor sobrante de las industrias cercanas, y consumirla en el mismo territorio donde se genera.

Las redes de calor desarrolladas por Rebi en Soria, Ólvega, Cuenca, Guadalajara, Aranda de Duero y Móstoles constituyen ejemplos consolidados de este modelo. A través de infraestructuras centralizadas, suministran calefacción y agua caliente sanitaria a miles de usuarios con un sistema eficiente, estable y sin estar expuesto a factores externos.

Ventaja competitiva

La principal ventaja competitiva de estas redes frente al gas y el gasóleo es la estabilidad de precios.

Mientras los combustibles fósiles dependen de mercados globales sujetos a conflictos, decisiones geopolíticas y tensiones logísticas, la biomasa utilizada en las redes de calor procede de recursos forestales y subproductos locales, con contratos de suministro a medio y largo plazo.

Esto permite una planificación económica más previsible para familias, comunidades de propietarios y gestores públicos, según ha resaltado Rebi en un comunicado.

Además, el modelo refuerza la economía local.

La gestión forestal sostenible, el transporte de proximidad y la operación de las instalaciones generan empleo y actividad económica en el propio territorio. La energía deja de ser un producto importado y pasa a convertirse en un recurso estratégico local, alineado con los principios de economía circular y transición energética.

Ante este escenario internacional, la experiencia demuestra que las crisis geopolíticas en zonas productoras de hidrocarburos tienen un impacto inmediato en la cotización del crudo y, en cascada, en el coste del gasóleo y del gas natural.

Incluso en ausencia de interrupciones físicas del suministro, la mera percepción de riesgo añade volatilidad.

Esa volatilidad se traduce en incertidumbre presupuestaria para los consumidores, especialmente en periodos de alta demanda térmica.

Las previsiones a corto plazo apuntan a un mercado energético tensionado durante las próximas semanas. Aunque puedan producirse ajustes puntuales, el contexto general sugiere precios firmes o al alza mientras persista la inestabilidad.

En esa coyuntura, depender exclusivamente de combustibles fósiles implica asumir un riesgo estructural que no depende del comportamiento ni de las decisiones del consumidor.

Por el contrario, conectarse a una red de calor sostenible representa una decisión estratégica orientada a la estabilidad, la previsibilidad y la responsabilidad ambiental. Más allá del ahorro potencial, supone reducir la exposición a crisis internacionales y apostar por un modelo energético resiliente.

En un momento en el que la geopolítica vuelve a recordar la fragilidad de los mercados globales de energía, las redes de calor basadas en bioeconomía local se consolidan como una solución técnica y económicamente sensata. Apostar por lo cercano, por lo renovable y por lo estable es una cuestión medioambiental, pero también una decisión de prudencia de seguridad energética para el presente y el futuro.