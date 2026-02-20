Soria ¡Ya! compromete apoyo a AECC para ampliar sus servicios y financiación

Viernes, 20 Febrero 2026 19:48

Soria ¡YA! ha analizado hoy con la Asociación Española Contra el Cáncer en Soria la ampliación de servicios y la necesidad de más financiación.

Soria ¡YA! ha mantenido un encuentro con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la que han participado, por parte de la asociación, Jesús Aguaron, presidente de la organización en Soria; Germán del Caño, su vicepresidente; José Miguel Serrato; y Pilar Rupérez Arribas.

Por parte de Soria ¡YA! han asistido Ángel Ceña, cabeza de lista; Inmaculada Ramos, número 2 de la candidatura; Rosalía Peña, coordinadora de Soria ¡YA!; y Carlos Vallejo.

Durante el encuentro, la AECC ha detallado los servicios que presta a pacientes oncológicos y a sus familias, una cartera que no ha dejado de crecer en los últimos años al mismo tiempo que ha aumentado el número de personas atendidas.

La asociación ha explicado que la enfermedad se está cronificando, lo que implica una atención cada vez más prolongada y compleja y, por tanto, una mayor necesidad de recursos humanos, materiales y de espacio.

En la actualidad, la AECC en Soria dispone de dos psicólogas y presta todos sus servicios de forma gratuita y sin condicionantes para ser atendido.

Además, cuenta con tres camas articuladas, sillas de ruedas y otros recursos para pacientes. Sin embargo, servicios como la fisio-oncología, la nutrición o la logopedia están externalizados, lo que encarece su prestación. La asociación considera que, si pudiera integrarlos en sus propias instalaciones, el coste sería menor y el servicio más accesible.

Uno de los principales problemas expuestos ha sido la falta de espacio.

La AECC ocupa locales cedidos por el Ayuntamiento mediante concesión por 25 años, pero sus instalaciones se han quedado pequeñas ante el crecimiento de la actividad.

La entidad ha planteado la necesidad de contar con más superficie para poder habilitar, entre otros servicios, un gimnasio específico para pacientes oncológicos, subrayando que el ejercicio físico resulta beneficioso antes, durante y después del cáncer.

También ha señalado la importancia de disponer de espacios que favorezcan la socialización entre pacientes y familiares.

En materia de financiación, la asociación ha explicado que el 70 por ciento de su presupuesto procede de las cuotas de socios, mientras que las subvenciones públicas representan entre un 8 y un 10 por ciento, completándose el resto con donaciones y eventos solidarios.

Ante el incremento de beneficiarios y de servicios, la AECC ha reclamado una mejora de la financiación pública para poder incorporar más profesionales y reforzar la atención.

Otro de los asuntos abordados ha sido la situación sanitaria en la provincia.

La AECC ha trasladado su preocupación por las plantillas incompletas, las listas de espera y el funcionamiento de los procesos de oposición y traslado de personal médico.

Aunque han valorado positivamente que actualmente esté cubierta la mayoría de los puestos del servicio de oncología y que exista un radio-oncólogo en plantilla con apoyo de la unidad de Burgos, han insistido en la necesidad de cubrir el 100 % de las vacantes y de agilizar los procesos para evitar que las plazas queden sin cubrir durante largos periodos.

Asimismo, se ha puesto sobre la mesa el impacto económico que supone la enfermedad para las familias, con ayudas por desplazamiento y manutención que la asociación considera insuficientes, especialmente cuando los pacientes deben trasladarse fuera de la provincia para determinados tratamientos.

Valoración positiva

Ceña ha valorado la reunión de forma positiva y ha señalado que «la Asociación Española Contra el Cáncer está haciendo un trabajo esencial en Soria, con un equipo humano unido y comprometido, pero necesita más espacio y más apoyo institucional para seguir creciendo al ritmo que lo hace la demanda».

Por su parte, Inmaculada Ramos ha subrayado que "si la enfermedad se cronifica y los servicios aumentan, las administraciones deben acompañar ese esfuerzo. No podemos permitir que una entidad que presta atención gratuita y de calidad tenga que limitar su desarrollo por falta de espacio o de financiación pública".

Soria ¡Ya! se ha comprometido a trasladar a las instituciones competentes la necesidad de reforzar el apoyo a la AECC, mejorar la financiación pública, facilitar soluciones en materia de espacio y exigir que se cubran todas las vacantes médicas en la provincia, entendiendo que la atención sanitaria es un pilar fundamental para la calidad de vida de los sorianos.

Esta reunión con AECC se suma a los encuentros ya mantenidos por Soria ¡YA! con representantes del comité de trabajadores del Ayuntamiento de Soria, el comité de empresa de Tableros Losán, los sindicatos UGT, SAECYL, CCOO, CSIF y USO, Asaja, con Cámara de Comercio, FOES y Confederación del Comercio de Castilla y León, así como con Grupos de Acción Local, la Plataforma Ciudadana de Almazán, Amnistía Internacional, el colectivo “Románico sin techo”, el Colegio de Enfermería, la Asociación de Vecinos de Oteruelos, y la Asociación Cultural de Sarnago dentro de una ronda de contactos que el movimiento ciudadano está intensificando para elaborar un programa electoral construido desde el territorio y centrado en las necesidades reales del tejido productivo, social, laboral y cultural de la provincia.