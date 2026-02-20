Asistencia sanitaria para conductora tras salirse de vía en circunvalación de Soria
Una conductora ha necesitado esta tarde asistencia sanitaria tras sufrir un accidente de tráfico en la circunvalación de Soria.
El accidente de tráfico se ha registrado a las 16:58 horas en el kilómetro 12 de la ronda SO-20, sentido Zaragoza y ha consistido en la salida de vía de un turismo, que ha chocado contra el guardarraíl.
Han solicitado asistencia para una mujer de 37 años, que se encontraba consciente y mareada.
El 1-1-2 ha avisado tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.