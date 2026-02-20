Somacyl adjudica 38 viviendas en Golmayo a Grupo Herce Soria

Viernes, 20 Febrero 2026 17:45

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha adjudicado la construcción de 38 viviendas en bloque en Golmayo.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado esta adjudicación a favor de la empresa Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce S.L.U., por un importe de 5.321.632,34 euros (sin impuestos).

El precio de adjudicación se ha realizado con una ligera rebaja respecto al presupuesto base de licitación, que ascendía a 5.343.540,86 euros.

La intervención se ubica en la calle Olivo, número 4 y el contrato deberá materializarse en dos años.

El proceso de licitación, tramitado por procedimiento abierto y ordinario, ha contado con una única oferta recibida, la de la empresa finalmente adjudicataria.