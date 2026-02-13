Garray responsabiliza de inundaciones a CHD por desembalse en Cuerda del Pozo

Viernes, 13 Febrero 2026 13:05

La alcaldesa de Garray, María José Jiménez, ha responsabilizado a la Confederación Hidrográfica del Duero de las inundaciones que está sufriendo su municipio, tras el retraso en el desembalse en el pantano de la Cuerda del Pozo.

Jiménez, acompañada del diputado nacional del Partido Popular por Soria, Tomás Cabezón, y del vicepresidente tercero de la Diputación de Soria, José Antonio de Miguel, ha señalado a los periodistas que si el desembalse de la Cuerda del Pozo se hubiera hecho de forma progresiva desde la semana anterior, “hoy las consecuencias serian menores”.

Además ha reconocido que el Ayuntamiento de Garray está enfadado porque todas las inundaciones se han focalizado en el PEMA y ha subrayado que la CHD jamás ha desembalsado agua del pantano con tantos metros cúbicos como está haciendo ahora.

La anterior vez que tuvo que desembalsar fue la mitad de lo que está haciendo ahora, ha señalado.

“En el PEMA, a día de hoy, el Duero no se desbordado por completo y todas las empresas están trabajando”, ha confirmado.

Por otra, la empresa Soria Natural ha tenido que dar vacaciones a sus 200 trabajadores ya durante cuatro días, sin que nadie se preocupe por su situación, al estar anegados los accesos.

La empresa está realizando un balance de sus pérdidas, al no poder abastecer a sus proveedores “y nadie le dice cuándo va a poder entrar a su fábrica”.

Jiménez ha invitado a los periodistas a desayunar dentro de las Cúpulas de la Energía, porque según ha apuntado es fácil captar una imagen y según el ángulo se podrá sacar agua.

La alcaldesa de Garray ha pedido a la CHD que les diga la verdad de lo que está desembalsando del pantano de la Cuerda del Pozo

“Pedirles que otra vez que sepan que va a haber precipitaciones durante una semana y hay tanta nieve arriba (Urbión), que empiecen a desembalsar cuanto antes, para que no nos vuelva a ocurrir”, ha reclamado.