Hipólito Carnicero, de Lubia, celebra su centenario en residencia de Tardelcuende

Viernes, 06 Febrero 2026 15:17

Hipólito Carnicero Peralta, a través del Centro de Acción Social "Soria Rural", ha celebrado este viernes su centenario en la residencia “Nuestra Señora del Rosario” de Tardelcuende, en una homenaje donde ha estado acompañado de familiares, autoridades locales y residentes.

El centenario ha recibido las felicitaciones de la Diputación de Soria y de los ayuntamientos de Lubia, localidad de nacimiento y Tardelcuende, municipio dónde reside en la actualidad.

Se le ha entregado una placa conmemorativa de la efeméride y una copia de su partida de nacimiento.

Posteriormente la residencia “Nuestra Señora del Rosario” de Tardelcuende ha invitado a los asistentes a un ágape para celebrar la efeméride.

Hipólito nació el 30 de enero de 1926 en la localidad de Lubia.

Hijo de Juan Carnicero y Valeriana Peralta tuvo una niñez dura, ya que su padre y dos de sus hermanos fallecieron cuando era pequeño y vivió la Guerra Civil.

Paso su infancia junto a sus abuelos en la tejera de Lubia de la que su familia era propietaria, dónde tenía que ayudar a fabricar las tejas, aunque también pudo asistir algo a la escuela.

Ya adulto en un primer momento regentó su propia tejera, luego compaginó ser encargado de ICONA con la agricultura y a la ganadería.

Se casó en 1953 con Petra con quién tuvo una hija, Elena en 1954, que actualmente reside en Madrid.

Fue alcalde de la localidad de Lubia en dos ocasiones, una recién casado, y otra durante los años 80 en la que le toco recibir al presidente del gobierno Felipe González que veraneó en la localidad.

Hipólito se tuvo que jubilar a los 64 años después de que un accidente le destrozara el tractor.

Gran aficionado a la pelota, desde su jubilación, para entretenerse, sembró un huerto en Lubia que mantuvo hasta los noventa años.

En 2019, justo antes del covid, Hipólito tuvo que abandonar la localidad de Lubia para trasladarse con su mujer a la residencia “Nuestra Señora del Rosario” de Tardelcuende dónde residen en la actualidad y dicen estar muy bien atendidos.

Su estado de salud es bueno y no toma ninguna medicación.

A pesar de los achaques propios de la edad que le provocan una ligera sordera y tener que desplazarse con andador.

En la actualidad además de su hija Elena y su mujer Petra, tiene dos nietos Raúl y Sandra que le ha dado dos biznietas.