Espora Gourmet organiza una comida solidaria en torno a la Trufa Negra de Soria

Viernes, 06 Febrero 2026 14:45

La empresa soriana Espora Gourmet junto a las Bodegas Menade y el chef italiano Andrea Tumbarello, alma del restaurante Don Giovanni, se darán cita para organizar una comida solidaria entre amigos, el próximo 16 de febrero a las 14:00 horas en las instalaciones de Bodegas Menade en Rueda.

La propuesta es sencilla y muy apetecible.

Lo que se pretende es compartir buena mesa, buena conversación, grandes vinos y un producto excepcional como es la Tuber Melanosporum, todo ello con un fin solidario.

Andrea Tumbarello será el encargado de diseñar, elaborar y dirigir una selección de platos pensados para disfrutar sin prisa, donde la trufa negra de Soria será la verdadera protagonista, uno de los productos más valorados en las mesas durante los meses de invierno.

La experiencia se completará con los vinos más representativos de la bodega de Rueda: Menade, Godello 25, Nosso 25, La Misión 23 y Sobrenatural 19, cuidadosamente elegidos para acompañar y realzar cada uno de los sabores del menú. Además, durante el encuentro se sorteará entre los asistentes varias entradas para los Conciertos de Celtas Cortos y la Pescadería Alondra de Madrid donará todo el marisco para este almuerzo.

Más allá del disfrute gastronómico, la cita tiene un marcado carácter solidario, pues la totalidad de la recaudación, 75 euros por comensal, irá destinada a la Asociación CRIS Contra el Cáncer.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web www.menade.es

En definitiva: una comida para disfrutar, compartir y sumar entre todos.