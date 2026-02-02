Recogida de firmas en Cabrejas del Pinar para mantener abierta tienda local

Lunes, 02 Febrero 2026 08:38

El Grupo Municipal Popular de Cabrejas del Pinar ha puesto en marcha una recogida de firmas para solicitar el mantenimiento del servicio de la tienda local, un recurso considerado esencial para el día a día de los vecinos y vecinas, especialmente de las personas mayores y de quienes no disponen de alternativas cercanas.

Desde el Grupo Popular han subrayado en un comunicado que se trata de “un servicio clave para el bienestar del pueblo y para seguir manteniendo vida y actividad en el medio rural”, por lo que han animado a toda la ciudadanía a sumarse a esta petición.

La tienda constituye no solo un punto de abastecimiento de productos de primera necesidad, sino también un servicio de proximidad fundamental en un municipio donde el comercio más cercano se encuentra a más de 20 kilómetros, lo que dificulta el acceso diario a alimentos y bienes básicos para muchos vecinos.

El Grupo Popular ha advertido de que el cierre de este servicio tendría un impacto importante en la calidad de vida de la población, especialmente en los mayores, y ha recordado que existe una candidatura dispuesta a continuar gestionando la tienda, por lo que han solicitado al Ayuntamiento cabrejano que actúe con urgencia para garantizar su continuidad.

“Mantener abierta la tienda es una cuestión de servicios básicos, de dignidad y de futuro para Cabrejas del Pinar”, han señalado.

La campaña de firmas puede apoyarse a través del siguiente enlace:

https://c.org/hGLXXTVwnD