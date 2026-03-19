Maratón de partidos en Soria para alevines y benjamines del Sporting Santo Domingo

Jueves, 19 Marzo 2026 12:59

Las alevines y las benjamines del Sporting Santo Domingo afrontarán hasta 17 partidos el domingo en Soria.

Los cuatro equipos alevines y los dos benjamines del Sporting Santo Domingo disputarán este domingo un total de 17 partidos en el Polideportivo Fuente del Rey, hasta el que se desplazarán diez conjuntos -siete alevines y tres benjamines- procedentes de Valladolid, Burgos y Venta de Baños (Palencia).

El Sporting Santo Domingo A de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino sólo ha perdido un partido en toda la temporada y se medirá, a las 11:15 horas, al VCV Colón de Valladolid, el único equipo que se mantiene invicto.

Las sorianas finalizaron novenas en la Copa de España y también jugarán el domingo ante el VCV Cervantes. La entidad que preside César Gonzalo cuenta con otros dos equipos en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino.

Son el Sporting Santo Domingo B y el Sporting Santo Domingo C, a los que se une el Sporting Santo Domingo D, que compite en la Liga Plata.

En el Campeonato Regional de Edad Benjamín Femenino entrarán en acción el Sporting Santo Domingo A y el Sporting Santo Domingo B.

El fin de semana arrancará con los choques que disputarán el sábado, en el feudo del Maristas La Inmaculada de Valladolid, los tres equipos infantiles, los dos de la Liga Oro y el de la Liga Plata.

También el domingo jugarán en Valladolid las cadetes del Sporting Santo Domingo A, que visitan al Apostolado. Y en la cancha del VCV, también pucelano, comparecerán las cadetes del Sporting Santo Domingo B y los cadetes, los infantiles, los benjamines y los alevines del Sporting Río Duero.

Estos últimos -cuartos en la última Copa de España- dieron otro paso más hacia el título en el Campeonato Regional de Edad, al derrotar el pasado domingo con comodidad tanto al Río Duero Sporting (0-2) como a los benjamines del Sporting Río Duero (0-2), quienes siguen demostrando su capacidad competitiva en una categoría superior a la suya.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting C -después de ganar en Ávila su tercer partido de la temporada- consiguieron en el Polideportivo de Los Pajaritos, ante el Voleibol Venta de Baños (Palencia), su segundo triunfo consecutivo en la Liga Plata.

Y las alevines del Sporting Santo Domingo A afinaron su puesta a punto para los choques de este domingo con sendas victorias (las dos por 2-0) frente a los dos equipos del Río Duero.