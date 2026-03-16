El Sporting Santo Domingo, campeón de la Primera División de voleibol

Lunes, 16 Marzo 2026 12:44

El Moreno Sáez Sporting se ha proclamado campeón del Grupo A de la Primera División Masculina, después de derrotar en la penúltima jornada por un claro 3-0 (28-26, 25-23 y 25-20) al CyL Palencia 2026, el equipo compuesto por los integrantes de la Concentración Permanente Juvenil de la Federación Española.

El combinado dirigido por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa ha ganado dieciocho de los veintiún partidos disputados -perdió contra el Jatorkide de Vitoria y ante el propio CyL Palencia 2026 en la primera vuelta y frente al Club Voleibol Haris tinerfeño en la segunda- y le rendirá visita el sábado al Club Voleibol Oviedo.

La Fase Final de la Primera División, para la que los sorianos ya se habían clasificado, está previsto que se juegue del 24 al 26 del próximo mes de abril.

El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo se sobrepuso a la lesión en el tobillo izquierdo sufrida por el colocador Sergio Pascual en el tramo final del primer set. Fue sustituido por Dani González, con 21-22 en el marcador y, lejos de acusar el golpe, los sorianos jugaron entonces con la eficacia de las grandes ocasiones.

Un remate de Pablo Mugarza, un error visitante y otro ataque certero de Dani Martín le concedían al Moreno Sáez Sporting la primera oportunidad de ganar el set (24-23).

A pesar de su juventud, el CyL Palencia 2026 no cejó en su empeño de seguir optando al título, le dio la vuelta al marcador (24-25) y dispuso de un balón para ganar la manga inaugural. Lo impidió Dani Martín, con sendos remates por zona 4 que pusieron a su equipo de nuevo por delante (26-25).

La contienda todavía se volvería a igualar (26-26), aunque dos errores visitantes le dieron el set al Moreno Sáez Sporting. Por 23-19 mandaban los sorianos en el segundo juego, aunque los integrantes de la Concentración Permanente Juvenil no estaban dispuestos a rendirse y firmaron un parcial de 0-3.

El set se desequilibró (25-23) gracias a sendos remates contra el bloqueo de Alejandro Vinuesa y Mugarza.

Menos igualada resultó la tercera manga, en la que el Moreno Sáez Sporting tiró de nuevo de las virtudes que le permitieron competir durante dos temporadas en Superliga 2. A este brillante primer puesto han contribuido hasta ocho de los protagonistas del anterior título en la liga regular del Moreno Sáez Sporting, el logrado en la temporada 2022-2023, la de su ascenso a la antesala de la máxima categoría.



Se trata de Rubén Bahón, Álex Gómez, Dani González, Álvaro Hernández, Pablo Mugarza, Sergio Pascual, Fernando Soria y Alejandro Vinuesa.

También han participado en algún encuentro otros seis jugadores: Dani Martín, Raúl Pascual, Pablo Blanco, Fernando Ormazábal, Aarón Molina y el juvenil Mateo Sanjuán.

A falta de una jornada para la conclusión de la liga regular en la Primera División, el Moreno Sáez Sporting -que no ha abandonado el liderato desde el 25 de octubre- ya conoce a los otros siete equipos clasificados para la Fase Final.

Se trata del Club Voleibol Oviedo, el Club Voleibol Pòrtol de Palma de Mallorca, el Hidropres CEV L'Hospitalet de Barcelona, el Paterna Liceo de Valencia, el Club Voleibol Elche (Alicante), la Universidad de Granada y el Voley Playa Madrid.