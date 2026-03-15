Los celestes se garantizan segunda plaza en fase regular de Superliga

Domingo, 15 Marzo 2026 07:24

Grupo Herce Soria se ha garantizado terminar la fase regular de la Superliga en segunda posición, un puesto privilegiado, tras ganar en el tie break a C.V. Melilla.

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Los celestes han sumado 52 puntos en 20 jornadas y a falta de dos para cerrar fase regular y encarar los play-off por el título sólo han cedido dos puntos de diferencia al líder C.V. Guaguas.

El equipo soriano ha tenido que sufrir en el pabellón de Los Pajaritos para doblegar al C.V. Melilla, después de tener el partido bien encaminado. El tie break ha decidido finalmente el ganador (25-22/25-21/20-25/15-25/15-12)

Los canarios han ganado también en la vigésimo jornada, por 0-3, en su visita a la cancha del Unicaja Costa de Almería.

La tercera plaza es para C.V. Melilla, con 44 puntos, y la cuarta para Manacor, con 40 puntos.

Grupo Herce Soria visitará el próximo fin de semana al Servigroup Playas de Benidorm y terminará la fase regular girando visita al líder C.V. Guaguas, en el que podría estar en juego quien termina con este título honorífico en la fase regular.

Los canarios reciben en la próxima jornada al Tarragona.

Los primeros ocho clasificados de la fase regular disputarán un playoff por el título y los dos últimos clasificados descenderán a Superliga 2.

Previsiblemente, el rival de Grupo Herce Soria, en el primer cruce por el título, será el Cisneros Tenerife, actualmente séptimo en la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre el octavo, el Unicaja Costa de Almería.