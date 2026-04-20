El C.V. Guaguas completa semifinales por el título de la Superliga

Lunes, 20 Abril 2026 09:17

El CV Guaguas ha completado la remontada ante Unicaja Costa de Almería y ha sellado el último billete hacia las semifinales de la Superliga Masculina tras derrotar por segunda vez en tres días a los ahorradores por 3-0 (27-25/25-14/25-23).

Los grancanarios se medirán en su eliminatoria de semifinales con el campeón de la Copa del Rey, Conectabalear CV Manacor.

CV Guaguas ha vuelto a mostrar su mejor versión para hacerse con el triunfo en el tercer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final ante un Unicaja Costa de Almería que cierra el curso con la cabeza bien alta tras ir de menos a más en la temporada.

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Guaguas buscará su cuarto campeonato consecutivo, tras ganar en las tres últimas ediciones, en la final, a Grupo Herce Soria.

En la temporada 21-22, el campeón fue Almería. Y en la anterior, el propio Guaguas.

El año pasado, Guaguas también se enfrentó en semifinales al Manacor, mientras que Grupo Herce lo hizo a UPL Leleman Conqueridor, de Valencia. En esta ocasión, se medirá al C.V. Melilla.