Diputación convoca ayudas para controlar colonias de gatos en pueblos
La Diputación de Soria ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia la convocatoria dirigida a los ayuntamientos de la provincia que quieran reducir o controlar la colonia de gatos en sus municipios.
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Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Soria de menos de 20.000 habitantes, según ha publicado la convocatoria este lunes.
La convocatoria está dirigida a regular la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia de Soria de menos de 20.000 habitantes, destinadas a financiar programas municipales de gestión ética de colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
A efectos de la presente convocatoria, se entenderá por colonia felina a un grupo de gatos de la especie Felis catus, que viven en estado de libertad o semilibertad, que no pueden ser abordados o mantenidos con facilidad por los seres humanos debido a su bajo o nulo grado de socialización, pero que desarrollan su vida en torno a estos para su subsistencia
La finalidad de estas ayudas es promover el control poblacional de gatos comunitarios, la mejora de su bienestar, la salud pública y la convivencia ciudadana, mediante la actuación responsable, é:ca y coordinada de los municipios.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir de mañana martes.
Las solicitudes deberán cursarse exclusivamente de forma electrónica
https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_903_2f4382e1%232E%23pdf