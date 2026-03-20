El Cañada Real se clasificará para semifinales de Segunda si el domingo gana dos sets

Viernes, 20 Marzo 2026 15:18

Sólo dos sets separan al Cañada Real Sporting Santo Domingo de las semifinales de la Segunda División de Castilla y León.

Fotografía: Carlos Arlegui

El combinado dirigido por Juan Ignacio Osuna recibe el domingo, a las 19:00 horas, en el Polideportivo de Los Pajaritos, al VCV María Molina, al que ya doblegó en Valladolid, en el partido de ida, por un claro 0-3 (15-25, 23-25 y 26-28).

Si el Cañada Real Sporting Santo Domingo perdiera por 0-3 ó 1-3, ambos equipos empatarían a tres puntos -los que se otorgan por una victoria en tres o cuatro mangas- y sería necesario recurrir al set de oro -a 15 puntos- para saber quién accede a las semifinales.

Es por eso por lo que dos sets les bastarían a las sorianas para garantizarse su presencia entre las cuatro mejores que, además, serán las que disputen la Copa de Castilla y León, el próximo 23 de abril en Valladolid.

El Cañada Real Sporting Santo Domingo se encontró en la ida con un VCV María Molina más que correoso.

Se trata de un equipo con una gran capacidad defensiva, ante el que las sorianas encarrilaron con rapidez la manga inaugural. Después se toparían con una mayor oposición.

Osuna no quería ceder ningún set y de ahí el esfuerzo realizado en los momentos de la verdad tanto del segundo como del tercer juego, que cayeron del lado visitante por una exigua ventaja (23-25 y 26-28).

En la ida de la eliminatoria de cuartos de final reapareció como titular la opuesta Beatriz Jiménez, quien se ha estado recuperando durante gran parte de la temporada de una lesión en la rodilla.

El VCV María Molina había concluido la liga regular en el tercer puesto del Grupo A y las sorianas fueron segundas en el Grupo B.

Si el primer equipo femenino del Sporting Santo Domingo elimina al VCV María Molina, se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre el Muralla de Ávila y el San José Rojo de Valladolid.

Este último equipo se impuso en el partido de ida por un claro 0-3 y es el gran favorito para proclamarse campeón de la Segunda División y disputar la Fase de Ascenso a Primera.

El Cañada Real Sporting Santo Domingo alcanzó la pasada temporada la cuarta plaza en la clasificación final, puesto que igualará si supera al VCV María Molina. La Fase de Ascenso a Primera División sólo la jugarán los dos equipos que disputen la final, prevista para los dos últimos fines de semana de abril.

Las semifinales se iniciarán el 28 de marzo y los partidos de vuelta están previstos ya para después de Semana Santa.