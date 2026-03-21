Los celestes buscan revancha ante un necesitado Benidorm

Sábado, 21 Marzo 2026 08:31

El Grupo Herce Soria visita este sábado la cancha del Servigroup Benidorm en un partido donde la rotación alicantina se juega eludir el descenso de categoría.

Servigroup Benidorm afronta este sábado la primera de las dos finales por la permanencia que le quedan.

El bloque de Matías Guidolín recibe a Grupo Herce Soria buscando defender su posición de continuidad en la competición.

Los alicantinos deberán rememorar la victoria de la primera vuelta en su visita a Los Pajaritos.

Los sorianos quieren tomarse cumplida revancha de una de las dos derrotas concedidas esta temporada, y tratarán de asaltar el recinto benidormense para llegar con opciones de terminar la Liga Regular en lo más alto de la clasificación y disponer del factor cancha en todas las eliminatorias por el título

La Superliga Masculina entra en sus dos últimos episodios con muchas preguntas por resolver, para una jornada sabatina que debe aclarar la composición de las eliminatorias por el título, la batalla por el factor cancha hasta la final y desvelar el nombre del acompañante de Instercap Asisa Tarragona SPSP en el descenso a Superliga Masculina 2.

Léleman Conqueridor y Pamesa Teruel dirimen un interesante duelo directo en sus aspiraciones de finalizar la Liga Regular en quinta posición.

ConectaBalear CV Manacor afronta este sábado un duelo clave ante Unicaja Costa de Almería, en una penúltima jornada con objetivos cruzados. Los baleares, cuartos, aún aspiran a la tercera plaza dependiendo de lo que haga Melilla, mientras que los almerienses, octavos, buscan cerrar la liga regular con buenas sensaciones.

Cisneros La Laguna y el Bus Leader San Roque protagonizan este sábado un derbi canario con enorme carga competitiva, especialmente para los grancanarios, que necesitan los tres puntos para acercarse a la permanencia

Los polos opuestos de la clasificación chocan este sábado en Las Palmas de Gran Canaria. El líder CV Guaguas recibe al colista Instercap Asisa Tarragona SPSP con la mirada puesta en su eliminatoria continental de la próxima semana.

CV Melilla y UC3M Voleibol Leganés disputarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Los melillenses buscarán confirmar su tercera plaza ante un rival necesitado de un triunfo que les acerque a la permanencia.