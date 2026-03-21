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Los celestes ganan en el tie-break a un necesitado Benidorm

La rotación celeste se ha tomado cumplida revancha deportiva este sábado en su visita a la cancha de un necesitado Playas de Benidorm.

Grupo Herce Soria  encajó su primera derrota de la temporada en la primera vuelta de la Superliga frente al Playas de Benidorm y este sábado, en el partido de vuelta, se ha tomado la cumplida revancha, en un partido donde el equipo alicantino se jugaba buena parte de sus opciones de permanencia.

La rotación celeste ha ganado en el tie-break en un apretado marcador (22-25, 25-21, 23-25, 25-23 y 13-15)
El conjunto soriano llegaba a Benidorm como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Segundo clasificado, con solo dos derrotas en toda la temporada, el equipo dirigido por Alberto Toribio representaba para Benidorm uno de los mayores desafíos posibles en este momento decisivo.

El Servigroup Benidorm llegaba al encuentro en su mejor momento de la temporada, con la victoria en Valencia, el punto logrado ante Unicaja Costa de Almería y el reciente triunfo en Tarragona, pero no ha sido suficiente para anotarse el partido.

El conjunto benidormense estaba pendiente de lo que ocurra en el Pabellón Juan Ríos Tejera, donde Cisneros La Laguna recibe a Bus Leader San Roque, y también del partido entre Club Voleibol Melilla y UC3M Voleibol Leganés.

El C.V. Guaguas ha ganado con suficiencia (3-0) al colista Tarragona, al igual qu eha hecho el Melilla al Leganés. Manacor ha ganado por 3-1 al Unicaja Costa de Almería.

 

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