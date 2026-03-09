La Cuerda del Pozo, estabilizado por debajo del 80 por ciento de su capacidad

Lunes, 09 Marzo 2026 09:44

El embalse de la Cuerda del Pozo comienza esta semana por debajo del 80 por ciento de su capacidad.

Según los datos facilitados este lunes por la Subdelegación del Gobierno en Soria, contiene actualmente 198,152 hectómetros cúbicos de agua, el 79,65 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 197,562 hectómetros cúbicos, el 79,41 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 201,690 hectómetros cúbicos de agua, el 81,07 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 10.00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 0,590 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 17,70 litros por metro cuadrado.