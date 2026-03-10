La Junta homenajea a víctimas del terrorismo y entrega premios a trabajos académicos

Martes, 10 Marzo 2026 16:26

La Junta de Castilla y León ha celebrado hoy el acto institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, una jornada dedicada al recuerdo, al reconocimiento y al homenaje a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista.

El acto ha estado presidido por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y ha contado con la participación de representantes institucionales, asociaciones de víctimas, miembros de la comunidad educativa y universitaria, así como familiares y ciudadanos.

Esta conmemoración se encuentra recogida en la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, que establece el compromiso de los poderes públicos de mantener viva la memoria de las víctimas y de promover iniciativas de reconocimiento y reflexión en torno a su dignidad y al rechazo de la violencia.

El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo se conmemora cada 11 de marzo, si bien en Castilla y León el acto institucional se ha celebrado hoy, 10 de marzo, para evitar su coincidencia con otros actos institucionales previstos para la jornada de mañana.

Durante el acto se ha recordado especialmente a quienes perdieron la vida o resultaron heridos en atentados terroristas, así como a sus familias, cuya fortaleza y ejemplo forman parte de la memoria colectiva de la sociedad.

El homenaje ha subrayado también el papel fundamental de las asociaciones de víctimas del terrorismo, cuya labor de acompañamiento, asistencia y preservación de la memoria constituye un referente para la sociedad y para las instituciones. Su trabajo contribuye a mantener vivo el recuerdo de quienes sufrieron la violencia y a trasladar a las nuevas generaciones la importancia de la convivencia democrática y del respeto a los derechos fundamentales.

Formación y conocimiento para prevenir la violencia

En el transcurso del acto se ha puesto de relieve la importancia de la educación y de la investigación como herramientas esenciales para consolidar una cultura de paz y de rechazo a cualquier forma de violencia.

En este sentido, se ha presentado el trabajo audiovisual realizado por alumnos del Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal de Valladolid bajo el título ‘Nuestra ciudad sin violencia’, una iniciativa que refleja el compromiso de los jóvenes con los valores de la convivencia.

La jornada ha acogido, además, la entrega de los I Premios a trabajos académicos sobre deslegitimación del terrorismo, una iniciativa de la Consejería de la Presidencia para fomentar la investigación y la reflexión en el ámbito universitario sobre el impacto del terrorismo y la defensa de los valores democráticos.

En la modalidad de Trabajo Fin de Grado, ha sido reconocido el trabajo titulado «La prescripción del delito en casos de terrorismo y su impacto en la posición de la víctima», realizado por Laura Barrientos Gutiérrez, de la Universidad de Valladolid.

En la modalidad de Trabajo Fin de Máster ha sido premiado el estudio «Financiación del terrorismo a través de entidades sin ánimo de lucro», elaborado por María Isabel Merino Díaz, de la Universidad de Salamanca.

Por último, en la categoría de Tesis Doctoral, el galardón ha correspondido a la investigación «Los procesos negociadores de paz en Colombia», llevada a cabo por Edgar Castro Lasso, de la Universidad de Salamanca.

Estos reconocimientos ponen en valor el papel de las universidades y de la investigación académica en la comprensión del fenómeno terrorista, en el análisis de sus consecuencias, y en la promoción de un rechazo firme y fundamentado de cualquier intento de justificar la violencia.

El acto ha concluido con un mensaje de recuerdo permanente hacia las víctimas del terrorismo y de compromiso con la defensa de su memoria, su dignidad y la convivencia democrática, principios que forman parte esencial de la conciencia colectiva de Castilla y León.