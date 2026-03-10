La ciencia llega la próxima semana a tres seis escuelas del medio rural soriano

Martes, 10 Marzo 2026 16:17

El próximo lunes 16 de marzo un equipo de investigadoras del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) viajará a Soria en la última fase del proyecto LAB TOUR 2026, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología–Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FECYT-MICIU), Ruralia, la Diputación de Soria y el ICMAB-CSIC.

Siete meses después de su presentación, y después de varias actividades en la Noche Europea de los Investigadores en Soria y en la Casa se Soria en Barcelona, la iniciativa culmina con un tour divulgativo por la provincia de Soria.

El proyecto comenzó recuperando las historias del personal del ICMAB-CSIC cuyas familias, en la década de los 60, tuvieron que abandonar sus zonas rurales de origen por falta de oportunidades laborales.

Con este tour se propone realizar el recorrido inverso. Daniel Martín, originario de Soria e investigador responsable del proyecto, vuelve así también a su tierra natal.

Sobre la gestión del proyecto ha señalado que "está siendo un trabajo exigente, pero sé que tendrá una enorme recompensa cuando vea la emoción y las sonrisas de los niños y profesores".



Del 16 al 20 de marzo un equipo formado por las investigadoras Anna Crespi, Anna Laromaine, Stefanía Sandoval y Judith Oró acompañará a Daniel Martín a Soria, para fortalecer los vínculos científicos y culturales con la región.

Recorrerán seis escuelas que forman parte de tres Colegios Rurales Agrupados (CRA), donde realizarán diversas actividades de divulgación adaptadas a los distintos cursos.

Los colegios que recibirán las visitas del equipo investigador del ICMAB-CSIC son el CEIP CRA La Ribera (Langa del Duero), el CEIP CRA Río Izana (Quintana Redonda y Tardelcuende) y el CEIP CRA El Valle (Almarza, Fuentelfresno y Almajano).

Además, se celebrará el 19 de marzo, a las 19:00, una charla en el Casino Círculo Amistad Numancia de la capital sobre los vínculos científicos y culturales entre Soria y Cataluña a través de los pigmentos del románico.

Con este proyecto, desde el ICMAB-CSIC se busca acercar la cultura científica al entorno rural, donde el acceso a actividades de este tipo suele ser más limitado debido a dificultades logísticas. Además, las actividades en las escuelas pretenden despertar la curiosidad científica de los niños y niñas y fomentar vocaciones.

Al mismo tiempo, dado que la naturaleza es el hilo conductor del tour y un recurso tan cercano en estos territorios, el proyecto quiere transmitir que es posible hacer ciencia vinculada al entorno y a la tierra de origen, demostrando que no existen impedimentos para dedicarse a carreras científicas, incluso creciendo en entornos rurales.

Anna Crespi, investigadora del ICMAB-CSIC e integrante del tour, ha hecho hincapié sobre la importancia de la divulgación científica en centros de investigación públicos: "En el ICMAB-CSIC hacemos mucha ciencia básica en los laboratorios y pocas veces tenemos la oportunidad de conectar con la sociedad".

Para ella, esta expedición es además especialmente significativa, ya que también supone el regreso a la tierra de sus abuelos después de más de 10 años sin ir:

"En este caso, la divulgación también sirve para llevar oportunidades a zonas poco pobladas, que normalmente no cuentan con esta oferta de actividades, y para asegurarnos de que la ciencia sigue surgiendo desde todos los rincones del país", ha manifestado.

"Esperamos obtener una respuesta positiva por parte del público, que la gente se divierta y aprenda con los talleres", ha comentado Daniel.

"Me gustaría que este proyecto no se percibiera como un simple tour con un inicio y un final, sino como un punto de partida que invite a reflexionar sobre el reto demográfico del país y la distribución del conocimiento", ha concluido..

El proyecto LAB TOUR 2026 ha conectado historias personales con la cultura y la ciencia, mostrando que la investigación no solo se construye en laboratorios, sino también en las vidas y experiencias de las personas

. A través de las diferentes actividades en Soria y Cataluña, se ha puesto de relieve la base humana de la ciencia, así como la manera en que las sociedades se configuran alrededor de los núcleos de ciencia e innovación.