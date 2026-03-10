El PSOE denuncia retraso del pleno de Diputación provincial

Martes, 10 Marzo 2026 15:57

La portavoz socialista en la Diputación Provincial, Esther Pérez, ha denunciado hoy la falta de planificación del equipo de gobierno del Partido Popular tras confirmarse que el expediente relativo a la Mancomunidad de Gómara no se incluirá finalmente en el pleno convocado para este viernes, pese a que ese fue el argumento utilizado para aplazar la sesión prevista la semana pasada.

Pérez ha recordado que en la última Junta de Portavoces el equipo de gobierno presidido por Benito Serrano propuso retrasar el pleno con el objetivo de poder ultimar y llevar a la sesión un expediente relacionado con la recogida de residuos en la Mancomunidad de Gómara, un asunto que calificaron de urgente para dar respuesta a los vecinos y vecinas de la comarca.

Sin embargo, según ha explicado la portavoz socialista, el expediente no ha llegado a tiempo y finalmente no se debatirá este viernes, por lo que la solución a este problema tendrá que esperar al siguiente pleno.

“La semana pasada se nos dijo que era urgente retrasar el pleno para incluir este expediente y dar respuesta a los vecinos de la comarca de Gómara. Hoy nos encontramos con que ese asunto ya no es urgente y se pospone”, ha señalado.

Además, Pérez ha recordado que los Planes Provinciales estaban dictaminados desde el pasado 18 de febrero, por lo que podían haberse aprobado la semana pasada, permitiendo a los alcaldes y alcaldesas comenzar antes a tramitar sus proyectos y a contratar las obras.

“Esta decisión supone que los ayuntamientos pierdan al menos una semana para poder iniciar los trámites de unas inversiones muy importantes para nuestros municipios”, ha lamentado.

La portavoz socialista ha criticado que, mientras se retrasan asuntos que afectan directamente a los ayuntamientos, el equipo de gobierno haya decidido incluir en el pleno mociones de carácter político, entre ellas una sobre financiación autonómica vinculada al debate impulsado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y otra sobre los caudales de los ríos y la actuación de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Para Pérez, esta situación demuestra que el Partido Popular “antepone los intereses de partido a los de la provincia”.

“Mientras alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos están centrados en resolver los problemas de sus vecinos, el presidente de la Diputación está más preocupado por hacer el trabajo político que otros no han hecho”, ha afirmado.

“Estamos ante el mismo Partido Popular de siempre: tarde para resolver los problemas de la ciudadanía y rápido cuando se trata de hacer política partidista”, ha concluido la portavoz socialista.