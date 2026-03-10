Ondara Directorships plantea un nuevo ERTE para todos sus trabajadores

Martes, 10 Marzo 2026 16:03

Ondara Directorships ha vuelto a plantear, seis meses después, un nuevo ERTE, que afecta a toda su plantilla, formada por 42 trabajadores.

La ronda de negociaciones se iniciará este jueves con la entrega de la documentación.

La empresa necesita de forma urgente nueva financiación y hasta hora no ha encontrado respuesta ni de las administración públicas ni de entidades privadas.

La firma tiene dificultades para hacer frente a los pagos habituales de su actividad, como la seguridad o la electricidad, aspectos fundamentales en una actividad centrada en producir cannabis para fines medicinales.

La empresa tiene pendiente de abonar dos nóminas a los trabajadores.

El responsable de Industria de UGT, Pablo Soria, ha confirmado la oposición frontal del sindicato al planteamiento de la empresa.

Los trabajadores han estado durante dos años en otro ERTE.

Los sindicatos están estudiando la respuesta a la presentación del ERTE, que incluye la posibilidad de movilizaciones.